Panchak 2026: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा रही है। घर की छत डलवानी हो, नया काम शुरू करना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, अक्सर लोग पंचांग देखकर ही शुभ कार्यों को करते हैं। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र और योग के आधार पर शुभ-अशुभ समय का निर्धारण किया जाता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण काल है पंचक, जिसे ज्योतिष में विशेष सावधानी का समय माना गया है। तो आइए जानते हैं कि फरवरी 2026 में पंचक कब से कब तक रहेगा, इसके कितने प्रकार होते हैं और इस दौरान किन कार्यों को करने से बचना चाहिए।

कब लगता है पंचक?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है, तब पंचक की अवधि मानी जाती है। यह कुल पांच नक्षत्रों का समूह होता है, इसलिए इसे पंचक कहा जाता है। इन पांच दिनों को कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि सभी कार्यों पर रोक नहीं होती, लेकिन परंपरागत रूप से कुछ खास कामों से बचने की सलाह दी जाती है।

फरवरी 2026 में कब से कब तक रहेगा पंचक?

पंचांग के अनुसार फरवरी 2026 में पंचक की शुरुआत 17 फरवरी 2026, मंगलवार को सुबह 09:05 बजे से होगी। यह पंचक 21 फरवरी 2026, शनिवार को शाम 07:07 बजे तक रहेगा। चूंकि यह पंचक मंगलवार के दिन शुरू हो रहा है, इसलिए इसे अग्नि पंचक कहा जाएगा। ज्योतिष मान्यता के अनुसार अग्नि पंचक में अग्नि से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

पंचक में कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए?

पंचक में बाहर से लकड़ी घर में लाना अशुभ माना जाता है। खासकर ईंधन या निर्माण के लिए लकड़ी लाने से बचना चाहिए।

इस दौरान नई चारपाई बुनना, पलंग बनवाना या पुराने पलंग को खोलना-बांधना शुभ नहीं माना जाता।

घर की छत डालने या बड़े निर्माण कार्य की शुरुआत पंचक में नहीं करनी चाहिए।

घर की रंगाई-पुताई या बड़े स्तर पर मरम्मत का काम शुरू करने से बचना चाहिए।

अग्नि पंचक में खासकर फैक्ट्री, मशीन या भारी उपकरण से जुड़े काम की शुरुआत से बचना उचित माना गया है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।