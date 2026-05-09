‘X’ Sign in Palm: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, किसी भी जातक के हाथों में बनी रेखाओं के माध्यम से उसके व्यक्तित्व, स्वभाव से लेकर भविष्य के बारे में काफी हद तक जाना जा सकता है। हथेली में मौजूद रेखाएं आपके करियर, आर्थिक स्थिति, विवाह, प्रेम, बिजनेस से लेकर सेहत के बारे में हर एक चीज बयां कर देते हैं। ऐसे ही अगर हथेली में कोई चिन्ह बना हो, तो इसका भी जातक के जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर किसी जातक की हथेली में ‘X’ का निशान है, तो इसका भी कोई न कोई मतलब अवश्य होता है। आइए जानते हैं हथेली में ‘X’ का निशान होने का क्या है मतलब और इसका शुभ-अशुभ प्रभाव के बारे में…

हाथ में X निशान शुभ

‘X’ का निशान हर जगह एक जैसा असर नहीं देता। यह जिस पर्वत या रेखा पर बनता है, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इसका प्रभाव बदल जाता है। आइए देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर यह निशान क्या शुभ फल देता है। जिन लोगों की हथेली पर यह निशान होता है, तो वह लोग काफी हंसमुख स्वभाव के होने के साथ हमेशा मदद के लिए खड़े रहने वाले होते हैं।

Also Read

गुरु पर्वत पर ‘X’ का निशान

अगर आपकी तर्जनी उंगली (Index Finger) के नीचे स्थित गुरु पर्वत में ‘X’ का निशान होता है, तो इसका मतलब है कि जातक काफी बुद्धिमान, विवेकशील होता है।वह धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर तीर्थों की यात्रा करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही इन्हें समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि के साथ दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों का परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

सूर्य पर्वत पर ‘X’ का निशान

हाथ की अनामिका उंगली (Ring Finger) के नीचे स्थित सूर्य पर्वत में ‘X’ का निशान होना लाभकारी माना जाता है। जिन जातकों की हथेली में इस स्थान में ये चिन्ह बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वह खूब प्रसिद्धि पाने के साथ हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। ये अपने काम से एक अलग पहचान बना पाने में सफल होते हैं। इसके जीवन में मान-सम्मान, यश आदि की कमी नहीं होती है।

Also Read

हथेली में किसी अन्य स्थान में ‘X’ निशान का होना

अगर आपकी हथेली में पर्वत में न होकर किसी अन्य स्थान में ‘X’ का चिन्ह हैं, तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। अगर आपकी हथेली में ये गहरा है, तो इसका मतलब है कि ये अपने बल में उन्नति पाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने का दम रखते हैं। ये हर प्रकार की चुनौतियों और असफलताओं को पार करने की हिम्मत रखते हैं। अध्यात्म की ओर इनका काफी झुकाव होता है।

इन जगहों पर ‘X’ का निशान माना जाता है अशुभ

शनि पर्वत में ‘X’ का चिन्ह

बता दें कि शनि पर्वत मध्यमा (Middle Finger) के नीचे होता है। ऐसे में ये आपके द्वारा किए गए कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। अगर इस स्थान में ‘X का निशान है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वाहन चलाते समय दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा जीवन में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं या देरी होती रहती हैं। ये आपके स्वभाव से लेकर रिश्तों में भी प्रभाव डाल सकता है।

Also Read

केतु पर्वत में ‘X’ का निशान

अगर आपकी हथेली के निचले भाग यानी केतु पर्वत में ‘X का चिन्ह है, तो थोड़ा आपको सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके विवाह, रिश्तों में किसी न किसी प्रकार की विघ्न ला सकता है। आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

मस्किष्क रेखा में ‘X’ का निशान

अगर आपकी मस्तिष्क रेखा में ये निशान दिखता हैं, तो आपकी सोचने की क्षमता से लेकर मानसिक स्थिति में बदलाव डालता है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। निर्णय लेने में असमर्थ होने से लेकर असमंसज की स्थिति बनी रहती हैं।

Also Read

कई रेखाओं से घिरा हुआ ‘X’ का निशान

अगर आपकी हथेली में कई रेखाओं से घिरा हुआ या फिर टूटा फूटा ‘X’ का निशान है, तो आपके धैर्य के साथ अधिक मेहनत करने की जरूरत है।

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
तुला वार्षिक राशिफलवृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026
धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिस्क्लेमर: हस्तरेखा शास्त्र में दी गई यह जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। जनसत्ता इसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता या इसके परिणामों की पूर्ण सत्यता का दावा नहीं करता है। हथेली की रेखाओं का विश्लेषण हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य लें।”