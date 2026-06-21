Palmistry Rajyog Signs: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बने कुछ विशेष निशानों को व्यक्ति के भाग्य, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में कुछ खास रेखाएं और चिन्ह होते हैं, उन्हें जीवन में उच्च पद, सम्मान और जनता के बीच समर्थन मिलता है। हालांकि हस्तरेखा विज्ञान निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन इन संकेतों को राजयोग और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं ऐसे 3 खास निशानों के बारे में जो राजनीति में सफलता और बड़े पद के संकेत माने जाते हैं।

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सूर्य पर्वत पर स्पष्ट सूर्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अनामिका उंगली के नीचे स्थित सूर्य पर्वत पर गहरी और सीधी सूर्य रेखा होना शुभ माना जाता है। यह रेखा व्यक्ति को लोकप्रियता, प्रसिद्धि और समाज में पहचान दिलाने का संकेत देती है। ऐसे लोग अपने विचारों और व्यक्तित्व के बल पर लोगों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सफलता के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है।

गुरु पर्वत पर त्रिशूल या स्टार का निशान

तर्जनी उंगली के नीचे स्थित गुरु पर्वत नेतृत्व, ज्ञान और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। यदि इस स्थान पर त्रिशूल, स्टार या स्पष्ट क्रॉस जैसा शुभ चिन्ह दिखाई देता है, तो व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल मजबूत माना जाता है। ऐसे लोग संगठन चलाने और बड़े समूह का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें राजनीति में उच्च पद मिलने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं ऐसे लोगों की वाणी प्रभावशाली होती है।

भाग्य रेखा का शनि पर्वत तक पहुंचना

हथेली के मध्य से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंचने वाली स्पष्ट और गहरी भाग्य रेखा को भी राजयोग का संकेत माना जाता है। यदि यह रेखा बिना टूटे ऊपर तक जाती है, तो व्यक्ति को जीवन में महत्वपूर्ण अवसर, प्रभावशाली लोगों का सहयोग और उच्च पद प्राप्त हो सकता है। राजनीति, प्रशासन और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में ऐसे लोग विशेष पहचान बना सकते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से हस्तरेखा शास्त्र और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।