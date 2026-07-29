Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और पर्वतों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और करियर- कारोबार का आकलन किया जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में गुरु पर्वत विसकित, साफ और शुभ चिह्नों से युक्त होता है, उन पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पहचान बना सकते हैं। हालांकि, हस्तरेखा शास्त्र के ये निष्कर्ष पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता। आइए जानते हैं इन चिह्नों और रेखाओं के बारे में…

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कैसा होता है शुभ गुरु पर्वत?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि तर्जनी उंगली के नीचे स्थित गुरु पर्वत हल्का उभरा हुआ, विसकित और स्पष्ट दिखाई दे, तो इसे शुभ माना जाता है। इस स्थान पर क्रॉस, त्रिशूल, तारा का चिह्न या सीधी भी शुभ संकेत मानी जाती हैं। वहीं यदि गुरु पर्वत दबा हुआ, कटावयुक्त या जाल जैसी रेखाओं से भरा हो, तो व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप सफलता पाने में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

ऐसे लोग बनते हैं प्रभावशाली कथावाचक

मान्यता है कि मजबूत गुरु पर्वत वाले लोगों में वाणी की मधुरता, ज्ञान और लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति धार्मिक कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में अच्छी पहचान बना सकते हैं। इनके शब्दों में आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलती है।

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ज्योतिष और आध्यात्म में बढ़ती है रुचि

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत का संबंध ज्ञान, वेद, शास्त्र और ज्योतिष विद्या से भी माना जाता है। जिन लोगों का यह पर्वत मजबूत होता है, वे ज्योतिष, धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि रखते हैं। ऐसे लोग नई-नई चीजें सीखने और दूसरों को सही मार्ग दिखाने में आगे रहते हैं।

समाज में मिलता है सम्मान

देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, नीति, सदाचार और सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए शुभ गुरु पर्वत वाले लोग अपने व्यवहार, नैतिक मूल्यों और समझदारी के कारण समाज में प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं। लोग उनकी सलाह को महत्व देते हैं और कठिन परिस्थितियों में उनका मार्गदर्शन लेना पसंद करते हैं।

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नेतृत्व क्षमता भी होती है मजबूत

हस्तरेखा शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार गुरु पर्वत का प्रभाव व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ाता है। ऐसे लोग टीम को मोडिवेट करने, सही डिसीजन लेने और जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम माने जाते हैं। शिक्षा, प्रशासन, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों में भी इन्हें सफलता मिलने की संभावना बताई जाती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख हस्तरेखा शास्त्र और पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल सामान्य सूचना और धार्मिक/सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान करना है। इसे किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक, चिकित्सीय, कानूनी या भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत, वैवाहिक, आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने से पहले संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।