Palmistry Secrets: सामुद्रिक शास्त्र में हथेली की रेखाओं के साथ-साथ अलग-अलग पर्वतों से भी व्यक्ति के स्वभाव और वैवाहिक के बारे में जाना जाता है। वहीं हाथ में शुक्र, सूर्य, शनि और गुरु पर्वत मुख्य होते हैं, यहां हम बात करने जा रहे हैं शुक्र पर्वत के बारे में, हथेली में शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे और जीवन रेखा के आसपास उभरा हुआ भाग होता है। मान्यता है कि इसकी बनावट, उभार और विकसित होने से प्रेम, आकर्षण, भौतिक सुख-सुविधाओं और वैवाहिक जीवन से जुड़े संकेत देखे जाते हैं। वहीं यहां हम आपको शुक्र पर्वत ऐसे निशान और रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं जो व्यक्ति को अकूत धन- दौलत के मालिक और खुशनुमा मैरिड लाइफ देते हैं।

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उभरा हुआ शुक्र पर्वत क्या बताता है?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली में शुक्र पर्वत साफ, भरा हुआ और संतुलित रूप से उभरा हुआ हो, तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख-सुविधाएं पसंद हो सकती हैं और वह रिश्तों को महत्व देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति में आकर्षण, कला और रचनात्मकता की रुचि होने की बात भी कही जाती है।

वहीं विकसित शुक्र पर्वत व्यक्ति के जीवन में धन, प्रेम और पारिवारिक सुख से जुड़े अच्छे संकेत दे सकता है। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम और समर्पण रहता है।

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केयरिंग होता है नेचर

यदि शुक्र पर्वत सामान्य से थोड़ा उभरा हुआ, मुलायम और बिना कटाव या जाल जैसी रेखाओं के हो, तो व्यक्ति को इमोशनल, समझदार और सहयोगी जीवनसाथी मिलने के संकेत माने जाते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से बेहद प्यार करने वाला होता है। साथ ही नेचर केयरिंग होता है। वहीं ये लोग जीवन में सभी भौतिक सुख प्राप्त करते हैं।

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दबा हुआ शुक्र पर्वत क्या संकेत देता है?

वहीं, अगर शुक्र पर्वत बहुत सपाट या दबा हुआ दिखाई दे तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे प्रेम, उत्साह और जीवन के भौतिक सुखों में कमी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में व्यक्ति स्वभाव गंभीर या संकोची स्वभाव के हो सकते हैं।

ध्यान रखें

हस्तरेखा शास्त्र की ये व्याख्याएं पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणियां नहीं हैं। इसलिए इन्हें निश्चित भविष्यवाणी के बजाय पारंपरिक ज्योतिषीय दृष्टिकोण के रूप में ही देखना चाहिए।