Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और पर्वतों को व्यक्ति के स्वभाव, करियर और जीवन में मिलने वाली प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि हथेली पर कुछ खास निशान मौजूद हों तो व्यक्ति में नेतृत्व करने, लोगों को प्रभावित करने और ऊंचा पद हासिल करने की क्षमता हो सकती है। ऐसे ही कुछ संकेत राजनीति और लीडरशिप क्वालिटी से जोड़ा जाता है।

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार राजनीति में सफलता के लिए केवल एक रेखा को नहीं देखा जाता, बल्कि गुरु पर्वत, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और हथेली पर बने विशेष चिह्नों का मिलान किया जाता है। खासतौर पर गुरु पर्वत का मजबूत होना, भाग्य रेखा का स्पष्ट होना और सूर्य रेखा का अच्छी स्थिति में होना नेतृत्व और सार्वजनिक प्रतिष्ठा के संकेत माने जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे निशानों के बारे में जो व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिलाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है।

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गुरु पर्वत पर त्रिशूल का निशान

हथेली में तर्जनी उंगली के नीचे स्थित स्थान को गुरु पर्वत कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में गुरु पर्वत को महत्वाकांक्षा, नेतृत्व, सम्मान और अधिकार से जोड़ा जाता है।

अगर इस पर्वत पर स्पष्ट त्रिशूल का निशान दिखाई दे तो इसे काफी शुभ माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में त्रिशूल को प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और ऊंचा पद प्राप्त करने की क्षमता से जोड़ा गया है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की प्रवृत्ति मानी जाती है।

भाग्य रेखा से गुरु पर्वत की ओर जाती शाखा

हथेली के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ जाने वाली खड़ी रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। अगर भाग्य रेखा स्पष्ट और मजबूत हो। साथ ही इससे कोई शाखा तर्जनी उंगली के नीचे स्थित गुरु पर्वत की ओर जाती दिखाई दे, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे अधिकार और नेतृत्व से जुड़ा संकेत माना जाता है।

ऐसे योग को प्रशासनिक क्षमता, महत्वाकांक्षा और उच्च पद हासिल करने की इच्छा से जोड़ा जाता है। यदि इसके साथ गुरु पर्वत भी मजबूत हो तो राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को मान- सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही लोग ऐसे व्यक्ति को बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और आदर, सत्कार करते हैं।

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स्पष्ट सूर्य रेखा और त्रिशूल का संयोग

अनामिका उंगली के नीचे स्थित सूर्य पर्वत की ओर जाने वाली खड़ी रेखा को सूर्य रेखा या अपोलो लाइन कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसका संबंध नाम, यश, पहचान और सार्वजनिक प्रतिष्ठा से माना जाता है।

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यदि सूर्य रेखा साफ, गहरी और बिना ज्यादा रुकावट के हो तथा इसके ऊपरी हिस्से में त्रिशूल जैसा निशान बनता हो, तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसी हथेली को प्रसिद्धि और लोगों के बीच पहचान मिलने से जोड़ा जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख हस्तरेखा शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इसे वैज्ञानिक भविष्यवाणी या निश्चित परिणाम का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।