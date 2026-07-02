Palmistry Marriage Line: विवाह रेखा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, रिश्तों और दांपत्य सुख से जुड़ी महत्वपूर्ण रेखाओं में से एक मानी जाती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार कनिष्ठा के नीचे हथेली के किनारे पर मौजूद इस रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। माना जाता है कि इस रेखा पर बनने वाले कुछ विशेष चिह्न वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौतियों, मतभेदों या देरी का संकेत दे सकते हैं। आइए जानते हैं इन चिह्नों के बारे में…

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विवाह रेखा पर द्वीप का निशान

यदि विवाह रेखा के बीच में द्वीप जैसा चिह्न दिखाई देता है, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि यह पति-पत्नी के बीच गलतफहमियों, तनाव, दूरी या रिश्ते में उतार-चढ़ाव का संकेत हो सकता है। कई बार यह विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में लंबे समय तक चलने वाली परेशानियों की ओर भी इशारा करता है।

विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान

विवाह रेखा पर क्रॉस का चिह्न अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह रिश्तों में विवाद, पारिवारिक असहमति या विवाह से जुड़े निर्णयों में रुकावट का संकेत दे सकता है। ऐसे लोगों को जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

विवाह रेखा का टूटना

यदि विवाह रेखा बीच से टूटी हुई दिखाई दे, तो इसे भी अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि यह दांपत्य जीवन में अलगाव, लंबे समय तक दूरी या रिश्ते में गंभीर मतभेद की संभावना रहती है।

नीचे की ओर झुकती विवाह रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि विवाह रेखा नीचे की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे, तो इसे रिश्तों में इमोशनल दूरी या जीवनसाथी की सेहत संबंधी चिंताओं से जोड़कर देखा जाता है। यह संकेत व्यक्ति को अपने संबंधों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार रहने का संदेश भी देता है।

विवाह रेखा पर तारा का निशान

विवाह रेखा पर तारे का निशान भी शुभ नहीं माना जाता। यह चिह्न अचानक आने वाली समस्याओं, रिश्तों में तनाव या अप्रत्याशित परिस्थितियों का संकेत दे सकता है। ऐसे में धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से हस्तरेखा शास्त्र और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।