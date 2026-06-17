आज दिव्य धाम की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के बार में, यह भारत के सबसे प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों में से एक है। साथ ही यह मंदिर भगवान विष्णु के अनंतशयन स्वरूप को समर्पित है और वैष्णव परंपरा के 108 दिव्य देशमों में शामिल माना जाता है। अपनी अद्भुत वास्तुकला, धार्मिक महत्ता और मंदिर के गुप्त तहखानों में मिले खजाने के कारण यह मंदिर दुनियाभर में चर्चा का विषय रहा है। आइए जानते हैं मंदिर का महत्व और इतिहास…

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क्या है पद्मनाभस्वामी मंदिर का धार्मिक महत्व?

हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहां भगवान विष्णु शेषनाग पर योगनिद्रा की अवस्था में विराजमान हैं। मंदिर का उल्लेख कई पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि भगवान बलराम ने भी इस तीर्थ में दर्शन और पूजा-अर्चना की थी। वैष्णव श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहां दर्शन करने से विशेष आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है।

पद्मनाभस्वामी मंदिर का इतिहास

मंदिर की उत्पत्ति को लेकर कोई निश्चित ऐतिहासिक तिथि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उल्लेख प्राचीन साहित्य, पुराणों और ग्रंथों में मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का अस्तित्व कम से कम 8वीं-9वीं शताब्दी से माना जाता है, जबकि कई विद्वान इसे इससे भी अधिक प्राचीन मानते हैं।

आपको बता दें कि 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य को भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया था। इसके बाद से त्रावणकोर शाही परिवार स्वयं को भगवान का सेवक मानता रहा है।

रहस्यमयी खजाने के कारण भी प्रसिद्ध

पद्मनाभस्वामी मंदिर तब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब इसके कुछ तहखानों से सोना, हीरे, बहुमूल्य रत्न और ऐतिहासिक आभूषणों का विशाल भंडार मिला। इसे दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है। हालांकि मंदिर के कुछ तहखाने आज भी नहीं खोले गए हैं, जिससे इसके रहस्य और अधिक गहरे हो जाते हैं।

मंदिर की वास्तुकला

मंदिर की वास्तुकला में केरल और द्रविड़ शैली का सुंदर संगम देखने को मिलता है। विशाल गोपुरम, पत्थरों पर की गई उत्कृष्ट नक्काशी और भव्य मंडप श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

कैसे पहुंचें पद्मनाभस्वामी मंदिर?

आपको बता दें कि सबसे नजदीकी हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। वहीं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से ऑटो और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी पर आधारित है। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं पर आस्था व्यक्ति विशेष की हो सकती है। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन या आधिकारिक स्रोतों से समय और व्यवस्थाओं की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।