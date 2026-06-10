आज दिव्य धाम की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित राम राजा मंदिर के बारे में, राम राजा मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है, जहां भगवान श्रीराम को भगवान नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि यहां प्रतिदिन पुलिस द्वारा भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। इस पवित्र स्थल का इस क्षेत्र में अपार महत्व है और यहां का शांत और निर्मल वातावरण भक्तों को आकर्षित करता है।

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क्या है राम राजा मंदिर का इतिहास?

मान्यता के अनुसार ओरछा के राजा मधुकर शाह की रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की परम भक्त थीं। कहा जाता है कि रानी अयोध्या से भगवान राम की बाल स्वरूप प्रतिमा ओरछा लेकर आई थीं। उस समय यह तय किया गया था कि जिस स्थान पर प्रतिमा पहली बार रखी जाएगी, वहां से उसे हटाया नहीं जाएगा। बाद में जिस महल में प्रतिमा स्थापित की गई थी, वही आज राम राजा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर मूल रूप से 16वीं शताब्दी में एक राजमहल था, जिसे बाद में मंदिर का स्वरूप दिया गया। यहां भगवान राम को राजा की तरह दरबार में विराजमान किया जाता है।

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राम राजा मंदिर का धार्मिक महत्व

राम राजा मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भगवान राम को राजा मानकर पूजा की जाती है। मंदिर में आज भी राजसी परंपराओं का पालन किया जाता है। प्रतिदिन पुलिस सलामी, दरबार की व्यवस्था और विशेष आरती यहां की अनोखी परंपराएं हैं।

भक्तों का मानना है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राम नवमी, दिवाली और विवाह पंचमी जैसे पर्वों पर यहां विशेष उत्सव आयोजित किए जाते हैं और लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

कैसे पहुंचे राम राजा मंदिर, ओरछा?

ओरछा सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वहीं झांसी से ओरछा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यहां टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती है। साथ ही सबसे पास रेलवे स्टेशन झांसी जंक्शन है, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वहीं सबसे पास एयरपोर्ट ग्वालियर और खजुराहो एयरपोर्ट हैं। वहां से सड़क मार्ग द्वारा ओरछा पहुंचा जा सकता है।

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डिसक्लेमर- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी पर आधारित है। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं पर आस्था व्यक्ति विशेष की हो सकती है। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन या आधिकारिक स्रोतों से समय और व्यवस्थाओं की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।