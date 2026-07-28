Office Desk Vastu Tips: ऑफिस में आपकी डेस्क सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती, बल्कि यही स्थान आपकी एनर्जी, एकाग्रता और कार्यशैली को भी प्रभावित करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि ऑफिस टेबल पर सही वस्तुएं रखी जाएं और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाई जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, तनाव कम महसूस होता है और करियर में उन्नति के अवसर भी बढ़ सकते हैं। वहीं अव्यवस्थित या नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं कार्य में बाधा और मानसिक अशांति का कारण बन सकती हैं। आइए जानते हैं ऑफिस की टेबल पर कौन सी चीजें रखनी चाहिए या नहीं…

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ऑफिस टेबल पर क्या रखें?

1. हरा पौधा

ऑफिस टेबल पर छोटा हरा पौधा, जैसे मनी प्लांट या बांस का पौधा, रखना शुभ माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और कार्यस्थल को ताजगी का एहसास देता है।

2. क्रिस्टल बॉल

वास्तु में क्रिस्टल बॉल को सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। इसे टेबल के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखने से मेंटल पीस और एकाग्रता बढ़ने की मान्यता है।

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3. साफ और व्यवस्थित टेबल

वास्तु के अनुसार, साफ-सुथरी और व्यवस्थित डेस्क सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। फाइलें, लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज सुव्यवस्थित रखने से काम में भी फोकस बना रहता है।

4. मोटिबेशनल तस्वीर

ऑफिस टेबल पर कोई मोटिबेशनल संदेश या लक्ष्य से जुड़ी तस्वीर रखने से मनोबल ऊंचा रहता है और काम के प्रति पॉजिटिव सोच विकसित होती है।

5. पानी से भरा साफ गिलास या बोतल

टेबल पर स्वच्छ पानी रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पानी गंदा या लंबे समय तक बिना बदले न रखा जाए।

ऑफिस टेबल पर क्या नहीं रखें?

1. टूटी या खराब वस्तुएं

टूटा हुआ पेन, घड़ी, मग, फ्रेम या कोई भी खराब सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत हटा देना बेहतर माना जाता है।

2. अनावश्यक कागजों का ढेर

पुरानी फाइलें, बेकार रसीदें और बिखरे हुए कागज कार्य में रुकावट और मानसिक तनाव बढ़ाने वाले माने जाते हैं।

3. सूखे या मुरझाए पौधे

यदि टेबल पर रखा पौधा सूख गया है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। सूखे पौधे सकारात्मक ऊर्जा में कमी का संकेत माने जाते हैं।

4. कूड़ादान टेबल के बिल्कुल पास

वास्तु के अनुसार, कूड़ादान को कार्य टेबल के बिल्कुल पास रखने से बचना चाहिए। इससे कार्यस्थल की ऊर्जा प्रभावित होने की मान्यता है।

5. नकारात्मक चित्र

हिंसक, उदास या निराशा दर्शाने वाली तस्वीरें ऑफिस डेस्क पर नहीं रखनी चाहिए। इनके स्थान पर प्रकृति या मोटिबेशनल चित्र बेहतर माने जाते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख वास्तु शास्त्र में वर्णित पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इसकी सत्यता और प्रभाव व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करते हैं। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का वैज्ञानिक दावा करना नहीं है।