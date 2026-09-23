October 2026 Vrat Tyohar (अक्टूबर 2026 व्रत-त्योहार): साल 2026 का अक्टूबर माह में कई प्रमुख व्रत-त्योहार पड़ने वाले हैं। इस माह का आरंभ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ हो रहा है और समापन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ हो रहा है। ऐसे में इस माह का आरंभ पितृ पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ हो रहा है। इसके अलावा पितृ पक्ष समापन के साथ ही शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा अक्टूबर माह में दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, इंदिरा एकादशी से लेकर कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है। ऐसे में इस महीने पितरों का श्राद्ध, तर्पण करने के साथ मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करने के साथ व्रत रखा जाएगा। अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। आइए द्रिक पंचांग के अनुसार, जानते हैं अक्टूबर 2026 में पड़ने वाले सभी व्रत-त्योहारों के बारे में…

अक्टूबर 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

1 अक्टूबर 2026 – षष्ठी श्राद्ध

2 अक्टूबर 2026 – रोहिणी व्रत, सप्तमी श्राद्ध, गांधी जयंती

3 अक्टूबर 2026 – महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, जीवित्पुत्रिका व्रत,कालाष्टमी, अष्टमी श्राद्ध

4 अक्टूबर 2026- नवमी श्राद्ध

5 अक्टूबर 2026- दशमी श्राद्ध

6 अक्टूबर 2026 – इंदिरा एकादशी

8 अक्टूबर 2026 – गुरु प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि

10 अक्टूबर 2026 – सर्वपितृ अमावस्या

11 अक्टूबर 2026– शारदीय नवरात्रि प्रारंभ, घटस्थापना

12 अक्टूबर 2026- चंद्र दर्शन

14 अक्टूबर 2026- कपर्दिश चतुर्थी

16 अक्टूबर 2026– सरस्वती आवाहन, स्कंद षष्ठी

17 अक्टूबर 2026 – सरस्वती पूजा, तुला संक्रांति

19 अक्टूबर 2026 – दुर्गा अष्टमी, महानवमी, संधि पूजा

20 अक्टूबर 2026 – महानवमी, विजयादशमी/दशहरा, दुर्गा विसर्जन

22 अक्टूबर 2026 – पापांकुशा एकादशी, पद्मनाभ द्वादशी

23 अक्टूबर 2026- शुक्र प्रदोष व्रत

25 अक्टूबर 2026 – शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूजा

26 अक्टूबर 2026– आश्विन पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती

27 अक्टूबर 2026 – कार्तिक मास आरंभ

29 अक्टूबर 2026 – करवा चौथ, वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी, रोहिणी नक्षत्र

सर्वपितृ अमावस्या – 10 अक्टूबर 2026

अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है। इसके साथ ही पितृ पक्ष समाप्त हो जाएंगे। इसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन इन पूर्वजों का श्राद्ध किया जा सकता है जिसकी तिथि याद नहीं होती है। इसके अलावा किसी कारणवश श्राद्ध करना छूट गया है, तो इन पितरों का तर्पण, पिंडदान करके पितरों को तृप्त किया जाता है।

शारदीय नवरात्रि आरंभ- 11 अक्टूबर 2026

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी, जो दशमी तिथि को दशहरा के साथ समाप्त होगी। इस दौरान मां दुर्गा और उनके स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ कलश की स्थापना की जाती है।

दुर्गा अष्टमी 2026- 19 अक्टूबर 2026

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें अवतार मां महागौरी की पूजा करने के साथ-साथ संधि पूजा की जाती है। इसके साथ ही कन्या पूजा करना शुभ माना जाता है।

दशहरा- 20 अक्टूबर 2026

शारदीय नवरात्रि की महानवमी और दशहरा एक ही दिन पड़ रहे हैं। इस दिन दुर्गा विसर्जन से लेकर व्रत का पारण किया जाएगा। इसके अलावा इस दिन दशहरा के मौके पर रावण का दहन भी किया जाएगा। विजया दशमी के अलावा इस दिन शस्त्र, वाहन आदि का पूजन करना शुभ होगा।

करवा चौथ – 29 अक्टूबर 2026

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रोदय के साथ चंद्र देव की पूजा करने के साथ अर्घ्य देते हैं। इसके बाद ही पति के हाथों से जल पीने के साथ अपना व्रत खोलती हैं।

शरद पूर्णिमा – 26 अक्टूबर 2026

आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा पड़ती है। इस रात चंद्रमा सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और मां लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती है। इसी के कारण इस दिन रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती हैं और दूसरे दिन इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। इसके साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा -अर्चना की जाती है, जिसे कोजागरी कहा जाता है।

डिस्क्लेमर- ये व्रत-त्योहार का आर्टिकल पंचांग और उपलब्ध ज्योतिषीय स्त्रोतों के आधार पर बनाया गया हैं। ऐसे में व्रत-त्योहारों की तिथि से लेकर समय पंचांग के अनुसार अलग भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप कोई व्रत, पूजा, त्योहार या फिर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय पंचांग या फिर पंडित, विद्वान से पूछकर सकते हैं। जनसत्ता का उद्देश्य सिर्फ सामान्य जानकारी उपलब्ध करना चाहिए।