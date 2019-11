How To Know Your Future: शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। हर कोई ये जानने का इच्छुक होता है कि आखिर कैसा होगा उसका लव पार्टनर। क्या शादी के बाद अच्छा तालमेल बैठ पायेगा। हालांकि इन सब बातों की जानकारी एक समय बाद साथ रहकर हो ही जाती है। हमारा ये आर्टिकल उन कुंवारे लड़कों की मदद करेगा जो अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं। बस इसके लिए जरूरी है अपनी जीवन संगिनी की डेट ऑफ बर्थ यानि की जन्म तिथि का पता होना।

मूलांक 1: जिन लड़कियों का मूलांक 1 होता है यानि जिनकी जन्मतिथि 1, 10, 19 हो ऐसी महिलाएं विदुषी, सामाजिक और पति के लिए अच्‍छी जीवनसाथी साबित होती हैं। ये महिलाएं कामकाजी होती हैं और अपने पति के बिजनेस में भी भरपूर साथ देती हैं।

मूलांक 2: जिन लड़कियों का जन्म 2, 11, 20 तारीख को हुआ हो ऐसी लड़कियां काफी दयालु, बोलने में अच्छी होती हैं। ये छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के घर में सुख साधन की कभी कोई कमी नहीं होती।

मूलांक 3: मूलांक 3 वाली स्त्रियां अपने पति पर पूर्ण अधिकार रखती हैं और पति के करियर में उनकी सहायता करती हैं। इनका पति अगर व्‍यवसायी हो और इनके नाम पर व्‍यवसाय करे उसे सफलता हासिल होगी।

मूलांक 4: मूलां‍क 4 वाली स्त्रियां काफी पढ़ी लिखी और अपनी बात मनवाने वाली होती हैं। इनका जीवन साधारण ही गुजरता है, लेकिन ये अपने पति की बहुत प्रिय होती हैं।

मूलां‍क 5: इन स्त्रियों का व्‍यवहार काफी कुशल होता है और सोच काफी उच्च होती है। पारिवारिक समस्‍याओं से ऊपर उठकर सभी की प्रगति के लिए सोचती हैं। ऐसी पत्‍नी अपने पति और बच्‍चों की प्रगति में भी सहायक होती हैं।

मूलांक 6: ये स्त्रियां काफी रूपवती और दयालु होती हैं। ये एक अच्‍छी पत्‍नी और कुशल माता साबित होती हैं। समाज में प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ और परिवार में सर्वेसर्वा होती हैं। इनका सभी सम्मान करते हैं।

मूलांक 7: इन लड़कियों को अच्‍छी आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी लड़कियों को चाहिए कि उनका पति इनका ध्‍यान रखे।

मूलांक 8: ये स्त्रि‍यां काफी कर्मठ होती हैं और बौद्धिक क्षमता की धनी होती हैं। ये परिवार के साथ-साथ अपने पति का व्यवसाय भी खूब अच्छे से संभाल लेती हैं।

मूलांक 9: ये लड़कियां थोड़ी विचलित स्‍वभाव की और अपने में ही रहने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों का स्‍वभाव उग्र तो होता ही है, लेकिन अपने कार्यों को लेकर लापरवाही नहीं करती। पति का हर कार्य में साथ देती हैं।

