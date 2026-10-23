November 2026 Vrat Tyohar List: अंग्रेजी कैलेंडर का 11वां माह आरंभ होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ नवंबर माह का आरंभ हो रहा है, जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को समाप्त होगा। नवंबर माह धार्मिक नजरिए से काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस माह कई बड़े व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं। इस माह का आरंभ अहोई अष्टमी के साथ हो रहा है। इसके अलावा इस माह धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, रमा एकादशी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली से लेकर गुरु नानक जयंती पड़ रही है। आइए जानते हैं नवंबर माह में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहारों की तिथियां…

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नवंबर 2026 कैलेंडर (November 2026 Calendar)

1 नवंबर 2026: अहोई अष्टमी, राधा कुंड स्नान , कालाष्टमी

5 नवंबर: रमा एकादशी, कृष्ण पद्मनाभ द्वादशी, गोवत्स द्वादशी

6 नवंबर: धनतेरस, यम दीपम, शुक्र प्रदोष व्रत, धनत्रयोदशी

7 नवंबर: काली चौदस, हनुमान पूजा, मासिक शिवरात्रि

8 नवंबर: दिवाली, दीपावली, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, केदार गौरी व्रत, काली पूजा, कमला जयंती

9 नवंबर: अन्वाधान, कार्तिक अमावस्या

10 नवंबर: गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, गुजराती नया साल

11 नवंबर: भाई दूज, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा, चन्द्र दर्शन

13 नवंबर: छठ पर्व आरंभ 13 से 16 नवंबर तक, नागुला चविथी, लाभ चतुर्थी

14 नवंबर: लाभ पंचमी,

15 नवंबर: छठ पर्व दूसरा दिन, स्कन्द षष्ठी,

16 नवंबर: वृश्चिक संक्रांति, जैन अष्टाह्निका प्रारम्भ

17 नवंबर: गोपाष्टमी, मंडला पूजा प्रारम्भ, मासिक दुर्गाष्टमी

18 नवंबर: अक्षय नवमी ,आंवला नवमी, जगद्धात्री पूजा,

20 नवंबर: देवउठनी ग्यारस, देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, भीष्म पंचक प्रारम्भ

21 नवंबर: तुलसी विवाह, योगेश्वर द्वादशी, गुरुवायुर एकादशी, वैष्णव देवुत्थान एकादशी

22 नवंबर: विश्वेश्वर व्रत, रवि प्रदोष व्रत

23 नवंबर: बैकुंठ चतुर्दशी, मणिकर्णिका स्नान, कार्तिक चौमासी चौदस (जैन)

24 नवंबर: देव दीपावली, भीष्म पंचक समाप्त, गुरु नानक जयंती, पुष्कर स्नान, कार्तिक पूर्णिमा

25 नवंबर: मार्गशीर्ष आरंभ, रोहिणी व्रत (जैन), इष्टि

27 नवंबर: गणाधिप संकष्टी, मार्गशीर्ष गणेश चतुर्थी

देवउठनी एकादशी को योग निद्रा से जागेंगे श्री हरि विष्णु

नवंबर माह में देवउठनी एकादशी भी पड़ने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री विष्णु चार माह की योग निद्रा से जागेंगे। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होगा और चार माह से रुके मांगलिक और शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाएंगे। इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी।

कब है धनतेरस 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जो 7 नवंबर 2026 को सुबह 11:45 बजे समाप्त होगी। ऐसे में धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा।

कब है दिवाली 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या 8 नवंबर को सुबह करीब 11:27 बजे शुरू हो रही है, जो 9 नवंबर को दोपहर करीब 12:31 बजे समाप्त होगी। ऐसे में दिवाली का पर्व 8 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा।

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कब है भाई दूज 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होकर 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। ऐसे में इस साल भाई दूज 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी।

कब है अहोई अष्टमी 2026?

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना से रखती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर 2026, रविवार को रखा जाएगा।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।