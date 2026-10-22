November 2026 Ekadashi Date: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि इस दिन जो भक्त व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख- समृद्धि आती हैष आपको बता दें एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। वहीं यहां हम बात करने जा रहे हैं नवंबर में पड़ने वाली एकादशियों के बारे में, नवंबर के महीने में रमा एकादशी पड़ेगी। वहीं दूसरी एकादशी देवउठनी एकादशी पड़ेगी, जिसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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रमा एकादशी की तिथि 2026

रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है।

रमा एकादशी 2026 तिथि और पारण समय

रमा एकादशी तिथि प्रारंभ: 4 नवंबर, सुबह 11:03 बजे

4 नवंबर, सुबह 11:03 बजे रमा एकादशी तिथि समाप्त: 5 नवंबर, सुबह 10:35 बजे

5 नवंबर, सुबह 10:35 बजे रमा एकादशी व्रत की तारीख: 5 नवंबर, गुरुवार

5 नवंबर, गुरुवार रमा एकादशी व्रत पारण: 6 नवंबर, सुबह 6:37 से 8:48 बजे तक

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रमा एकादशी शुभ मुहूर्त 2026

इस दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

रमा एकादशी का धार्मिक महत्व

रमा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि, धन-धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा पाने और जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए बेहद शुभ माना जाता है।

देवउठनी एकादशी तिथि और पारण समय 2026

देवउठनी एकादशी तिथि प्रारंभ: 20 नवंबर, सुबह 7:15 बजे

20 नवंबर, सुबह 7:15 बजे देवउठनी एकादशी तिथि समाप्त: 21 नवंबर, सुबह 6:31 बजे

21 नवंबर, सुबह 6:31 बजे देवउठनी एकादशी स्मार्त व्रत: 20 नवंबर, शुक्रवार

20 नवंबर, शुक्रवार देवउठनी एकादशी स्मार्त व्रत पारण: 21 नवंबर, दोपहर 1:11 से 3:18 बजे तक

देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2026

इस दिन पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त 11:45 ए एम से 12:28 पी एम तक है। साथ ही इस दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा।

देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व

देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला व्रत है। इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।

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