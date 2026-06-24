Nirjala Ekadashi 2026 LIVE Updates: निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने और निर्जल व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाला यह व्रत आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर सबसे पहले यह व्रत किया था, इसलिए इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।

निर्जला एकादशी 2026: इस दिन इन 5 वस्तुओं का दान माना जाता है सबसे पुण्यकारी, जानें धार्मिक महत्व

वहीं इस पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना, दान-पुण्य और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं इस साल निर्जला एकादशी का पर्व 25 को रखा जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है। जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम और उपाय…

25 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, जानें महत्व और इस दिन क्या करें और क्या नहीं

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