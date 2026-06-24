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Nirjala Ekadashi 2026 LIVE Updates: निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने और निर्जल व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाला यह व्रत आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर सबसे पहले यह व्रत किया था, इसलिए इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।

निर्जला एकादशी 2026: इस दिन इन 5 वस्तुओं का दान माना जाता है सबसे पुण्यकारी, जानें धार्मिक महत्व

वहीं इस पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना, दान-पुण्य और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं इस साल निर्जला एकादशी का पर्व 25 को रखा जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है। जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम और उपाय…

25 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, जानें महत्व और इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Live Updates
19:55 (IST) 24 Jun 2026

Nirjala Ekadashi 2026 Live: निर्जला एकादशी पर बिल्कुल में न करें ये काम

एकादशी के दिन चावल और किसी भी प्रकार के अन्न (गेहूं, दालें आदि) का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बाल या नाखून काटना, मांस-मदिरा का सेवन, दिन में सोना, और किसी का अपमान करना या झूठ नहीं बोलना चाहिए।

19:02 (IST) 24 Jun 2026

निर्जला एकादशी पर इन वस्तुओं का करें दान (Nirjala Ekadashi 2026)

निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जल से जुड़ी वस्तुओं का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरा घड़ा, सत्तू, शरबत, पंखा, छाता, वस्त्र, जूते-चप्पल, फल, अनाज और दक्षिणा का दान कर सकते हैं।

18:58 (IST) 24 Jun 2026

Nirjala Ekadashi 2026 Live: निर्जला एकादशी पूजा सामग्री

निर्जला एकादशी की पूजा की थाली में तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, अक्षत (चावल), रोली, धूप, दीपक, घी, कपूर और पंचामृत अवश्य रखें। इसके अलावा भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए मौसमी फल, नारियल, मिष्ठान और पीले वस्त्र भी रखे जा सकते हैं। साथ ही पूजा के दौरान जल से भरा कलश, शंख और गंगाजल का भी विशेष महत्व माना जाता है।

18:56 (IST) 24 Jun 2026

निर्जला एकादशी पर इन वस्तुओं का करें दान (Nirjala Ekadashi 2026)

विष्णु पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि पर जल से भरा हुआ घड़ा, फल, अन्न, जूता, छाता, वस्त्र और संभव हो तो सोना दान करने से बड़ा पुण्य होता है। इस व्रत में जल से भरा कलश दान करना बड़ा ही शुभ होता है इससे सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है।

18:55 (IST) 24 Jun 2026

निर्जला एकादशी शुभ मुहूर्त और योग (Nirjala Ekadashi 2026)

रवि योग: यह योग 25 जून को सुबह 05:26 बजे से शुरू होकर शाम 04:28 बजे तक रहेगा। इस योग में किए गए कार्य सफलता दिलाते हैं।

शिव योग: 24 जून को सुबह 10:25 बजे से शुरू होकर 25 जून को सुबह 10:53 बजे तक रहेगा। यह योग आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम है।

सिद्ध योग: 25 जून को सुबह 10:54 बजे से अगले दिन 26 जून को सुबह 11:38 बजे तक रहेगा। माना जाता है कि इस योग में की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

गुरुवार का विशेष संयोग: इस बार एकादशी का व्रत गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जिससे इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

18:50 (IST) 24 Jun 2026

निर्जला एकादशी तिथि 2026 (Nirjala Ekadashi 2026 Date)

ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ- 24 जून को शाम 06 बजकर 11 मिनट सेज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समापन- 25 जून को रात 08 बजकर 09 मिनट पर होगा।