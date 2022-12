New Year Vastu Tips: साल 2022 खत्म होने जा रहा है। हर कोई चाहता है की नया साल आने के साथ ही हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां और दुख खत्म हो जाएं। नव वर्ष 2023 सभी के लिए शुभ हो और हर कोई चाहता है कि इस साल में सुख-समृद्धि मिले और सभी समस्याओं से छुटकारा मिले। वास्तुशास्त्र (Vastu Tips to Welcome the New Year) में ऐसी कई शुभ चीजों का जिक्र है, जिन्हें घर में लाने से दरिद्रता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन चीजों को घर में रखने का मतलब होता है कि घर में किसी भी रूप से धन की कमी नहीं हो सकती है।