ज्योतिष शास्त्र में नीलम को सबसे प्रभावशाली और तेज असर दिखाने वाले रत्नों में से एक माना जाता है। यह रत्न शनि ग्रह से संबंधित है। लेकिन नीलम बाजार में काफी महंगा आता है। इसलिए रत्न शास्त्र में नीलम के उपरत्न का जिक्र मिलता है, जिसका नाम है नीली। यह बाजार में काफी सस्ता मिल जाता है और यह नीलम की तरह ही दिखता है। आपको बता दें कि नीली रत्न धारण किए जाने पर यह करियर, आर्थिक स्थिति और जीवन में स्थिरता लाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसके प्रभाव को लेकर ज्योतिषियों की अलग-अलग राय हो सकती है, इसलिए इसे धारण करने से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना आवश्यक माना जाता है। आइए जानते हैं नीली धारण करने के लाभ और पहनने की विधि…

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किन राशियों के लिए शुभ माना जाता है नीलम?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए नीली सबसे अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि इन राशियों के स्वामी शनि ग्रह हैं। इसके अलावा कुछ विशेष कुंडली योगों में वृषभ और तुला राशि के लोगों को भी नीली पहनने की सलाह दी जा सकती है। साथ ही अगर शनि देव सकारात्मक (उच्च) के कुंडली में विराजमान हैं, तो भी नीली धारण कर सकते हैं। लेकिन वो राशियां जिनकी शनिदेव से शत्रुता है, उन्हें लीलिया धारण करने से मना किया जाता है। जैसे मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह राशि वालों को नीली धारण करने से बचना चाहिए। साथ ही मूंगा के साथ नीली धारण नहीं करेंं। अन्यथा नुकसान हो सकता है।

हालांकि, केवल राशि के आधार पर नीलम धारण करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

नीलम पहनने के संभावित लाभ

ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार नीली रत्न शनि ग्रह से जुड़ा होता है और इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माना जाता है कि यह रत्न करियर में तरक्की के अवसर बढ़ाने, नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता लाने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होता है। नीली पहनने से आत्मविश्वास, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा यह मानसिक तनाव को कम करने, अनुशासन बढ़ाने और कार्यों में निरंतरता बनाए रखने में भी मददगार माना जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर जादू- टोना या भूत प्रेत का चक्कर हो तो भी नीली उपरत्न धारण करने से लाभ होता है।

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नीली धारण करने के नियम

नीली धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह लें।

इसे आमतौर पर शनिवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है।

रत्न को धारण करने से पहले गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध किया जाता है।

इसे चांदी, पंचधातु या सोने की अंगूठी में जड़वाया जाता है।

अंगूठी को दाएं हाथ की मध्यमा (मिडिल फिंगर) में पहनने की परंपरा है।

पहली बार पहनने से पहले शनि मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है।

डिस्कलेमर (Disclaimer): “इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सत्यता या सटीकता का दावा नहीं करता है। किसी भी रत्न (जैसे नीली) को धारण करने से पहले उसके संभावित लाभ, नुकसान और अपनी कुंडली के प्रभाव को जानने के लिए किसी प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। व्यक्तिगत अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं।”