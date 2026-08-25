Blue Sapphire Benefits and Effects: वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है। वहीं नीलम रत्न का संबंध शनि देव से माना जाता है। मान्यता है कि नीलम शनि ग्रह के शुभ प्रभाव को मजबूत करने वाला रत्न है। कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल होने पर नीलम को करियर में स्थिरता, कार्यक्षेत्र में सफलता, आर्थिक स्थिति में सुधार और आत्मविश्वास बढ़ाने से जोड़कर देखा जाता है।

मान्यता है। वहीं नीलम पहनने से शनि दोष और साढ़ेसाती के प्रभाव कम हो सकते हैं। साथ ही नीलम रत्न पहनने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। हालांकि, नीलम को बेहद प्रभावशाली रत्न माना जाता है, इसलिए इसे बिना कुंडली का विचार किए धारण करने की सलाह नहीं दी जाती।

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नीलम रत्न इन राशियों को हो सकता है लाभकारी

रत्न शास्त्र के मुताबिक नीलम रत्न कुंभ और मकर राशि के लोग धारण कर सकते हैं, क्योंकि इन राशियों पर शनि देव का आधिपत्य माना गया है। लेकिन फिर भी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखा लें। वहीं वृष, मिथुन, कन्या, तुला राशि के लोग भी नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन यहां हम ये जरूर देख लें कि शनि देव आपकी जन्मकुंडली में किस राशि में विराजमान हैं।

वहीं शनि देव कुंडली में कमजोर स्थित हो तो भी नीलम पहन सकते हैं। साथ ही अगर शनि देव शुभ (उच्च) के कुंडली में स्थित हैं, तो भी नीलम धारण किया जा सकता है। साथ ही अगर आप शनि की महादशा चल रही हो और शनि आपकी होरोस्कोप में सकारात्मक स्थित हैं तो नीलम धारण कर सकते हैं। वहीं नीलम के साथ माणिक्य, मोती और मूंगा धारण करना नुकसानदायक साबित हो सकता है।

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नीलम धारण करने के लाभ

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, नीलम रत्न को शनि देव का रत्न माना जाता है और इसे धारण करने से शनि के शुभ प्रभाव बढ़ने की मान्यता है। कहा जाता है कि नीलम व्यक्ति को करियर और कारोबार में तरक्की, आर्थिक स्थिति में सुधार करा सकता है। लेकिन कुंडली में शनि की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। वहीं नीलम पहनने से रुके हुए कार्यों में गति और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा इसे आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और मान-सम्मान बढ़ाने से भी जोड़ा जाता है।

कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में नीलम को अचानक धन लाभ और नए अवसर प्राप्त होने का कारक भी माना गया है। हालांकि, नीलम बहुत प्रभावशाली रत्न माना जाता है, इसलिए इसे कुंडली में शनि की स्थिति देखकर योग्य ज्योतिषी की सलाह से ही धारण करना उचित माना जाता है।

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नीलम धारण करने की विधि

नीलम को सामान्यतः शनिवार के दिन धारण किया जाता है। इसके लिए चांदी या पंचधातु की अंगूठी में जड़ा हुआ नीलम लिया जा सकता है। धारण करने से पहले अंगूठी को साफ पानी और गंगाजल से शुद्ध करके शनि देव के सामने रखें। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव की पूजा करें और नीलम की अंगूठी को श्रद्धापूर्वक रखें।

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इसके बाद “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करके अंगूठी धारण करने की परंपरा है। नीलम को आमतौर पर हाथ की मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्मकुंडली के अनुसार इसको धारण करना चाहिए या नहीं ये जरूर जांच लें।

किन बातों का रखें ध्यान?

हर व्यक्ति के लिए नीलम शुभ नहीं होता। यदि कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो या किसी विशेष योग के कारण यह रत्न अनुकूल न हो, तो इसे धारण करने से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकते। इसलिए बिना कुंडली का विश्लेषण कराए केवल सामान्य जानकारी के आधार पर नीलम धारण नहीं करना चाहिए।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।