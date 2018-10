Navratri 2018 Colours: नवरात्र में दिनों के हिसाब से पहनें इन रंगों के कपड़ें

Navratri 2018 Colors for Nine Days, Navratri 2018 Nine Days Colours: इस वर्ष 10 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र में रंगों का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है जो लोग इस दौरान दिन के हिसाब से विशेष रंग के कपड़े पहनता है तो उसको विशेष लाभ मिलता है। नौ दिनों में नौ रंगों के कपड़े पहनने और मां के नौ रूपों की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है। आइए आज जानते हैं दिन के हिसाब से नवरात्र में किस रंग के कपड़े पहनें –

पहला दिन , 10 अक्टूबर – शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी पूजा – इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।

दूसरा दिन, 11 अक्टूबर – चंद्रघंटा पूजा – इस दिन हरे रंग के कपड़े से विशेष लाभ मिलता है।

तीसरा दिन, 12 अक्टूबर – कुष्मांडा पूजा – इस दिन ग्रे रंग के कपड़े पहनने से माता कुष्मांडा प्रसन्न होती है।

चौथा दिन, 13 अक्टूबर – स्कंदमाता पूजा – इस दिन नारंगी के कपड़े पहनने से स्कंदमाता की कृपा मिलती है।

पांचवां दिन, 14 अक्टूबर – सरस्वती पूजा – नवरात्र के पांचवें दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन सफेद कपड़े

पहनने से मां सरस्वती की विशेष कृपा मिलती है।

छठा दिन, 15 अक्टूबर – कात्यायनी पूजा – छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस दिन लाल रंग के कपड़े

पहनना शुभ माना जाता है।

सातवां दिन, 16 अक्टूबर – कालरात्रि, सरस्वती पूजा – इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस रंग के कपड़े पहनने से मां कालरात्रि प्रसन्न होती है।

आठवां दिन, 17 अक्टूबर – महागौरी, दुर्गा अष्टमी ,नवमी पूजन – इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना से शुभ माना जाता है।

नौवें दिन, 18 अक्टूबर -नवमी हवन, नवरात्रि पारण – नौवें दिन बैंगनी रंग पहनना शुभ होता है। इस दिन इस रंग के कपड़े पहनकर मां दुर्गा की पूजा करना शुभ होता है।

