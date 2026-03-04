Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य करीब 1 माह राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में इनकी स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। इस राशि में 15 मार्च तक रहेंगे। इस दौरान किसी न किसी राशि के साथ युति, दृष्टि या फिर कोणीय स्थिति बनाएंगे। ऐसे ही सूर्य 5 मार्च को देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, नेतृत्व और यश का कारक माना जाता है, तो वहीं गुरु को ज्ञान, शिक्षा, भाग्य, धन, संतान, विवाह, धर्म, और संतान सुख आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में दोनों ग्रहों के संयोग से बना नवपंचम राजयोग कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 मार्च को रात 10:41 को गुरु-सूर्य एक-दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस प्रभावशाली राजयोग के बनने से जातकों को नौकरी-व्यापार में खूब मुनाफा के साथ सफलता हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति से लेकर शारीरिक स्थिति में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दशम भाव में गुरु और सूर्य छठे भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आपके काम की सराहना की जा सकती है। नेतृत्व क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा नई नौकरी के कई लाभ मिल सकता है। आपके कार्य की सराहना की जा सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आप स्वयं में मंथन कर सकते हैं, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है।

आर्थिक दृष्टि से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। जरूरत पड़ने में आपको लोन भी मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु- सूर्य का नवपंचम राजयोग काफी लाभ दिला सकता है। इस राशि के जातकों की गोचर कुंडली के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति और नौवें भाव में सूर्य विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। नौकरी-बिजनेस में लाभ के साथ कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपके द्वारा किए जा रहे किसी काम या फिर प्रोजेक्ट में सफलता हासिल हो सकती है। आपके काम की सराहना उच्च अधिकारी से लेकर सहकर्मी भी कर सकते हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आपको पदोन्नति या फिर वेतन वृद्धि हो सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा इस अवधि में कोई नया व्यापार शुरू करने से आपको लाभ मिल सकता है।

आय के नए स्त्रोत खुलेंगे। इसके साथ ही भविष्य के लिए धन की बचत कर पाने में सफल होंगे।

मकर राशि (Makar Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु-सूर्य का नवपंचम राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में सूर्य और छठे भाव में गुरु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अवधि में कर्ज या फिर लोन से आपको लाभ मिल सकता है।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आप अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे, जिससे आपकी मेहनत रंग भी ला सकते हैं। अध्यात्म की ओर भी झुकाव हो सकता है। मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि के साथ सुख-शांति बनी रहेगी। बिजनेस में लंबे समय से चली आ रही परेशानी समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। सट्टेबाजी के माध्यम से खूब पैसा कमा सकते हैं। लव लाइफ की बात करें, तो अच्छा वक्त बीतेगा। हालांकि पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर बहस न करें। इससे आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।