Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का युवराज माना जाता है। इसे बुद्धि, वाणी, संवाद, व्यापार, तर्कशक्ति आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय बुध कुंभ राशि में विराजमान है। जहां पर वह राहु , शुक्र, सूर्य के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य जैसे राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। वहीं बुध कुंभ राशि में विराजमान गुरु के साथ संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण किया है। मिथुन और कुंभ का यह योग बन गया है। इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। बुध इस राशि में 11 अप्रैल तक रहने वाले हैं। ऐसे में बुध और गुरु के संयोग से बना नवपंचम राजयोग भी इसी तारीख तक रहेगा। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए पंडित केपी शुक्ल जानते हैं बुध-गुरु के संयोग से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है लकी…

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु तीसरे भाव में रहकर 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए भी बुध-गुरु का नवपंचम राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के धन भाव में गुरु और दशम भाव में बुध विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को उनके काम की सराहना मिलेगी। कार्यस्थल में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ज्ञान में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं। अच्छी वाणी के माध्यम से कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों के इनकम के भाव में गुरु विराजमान है। इसके साथ ही सप्तम भाव में बुध के होने से इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग सोने पे सुहागा की तरह है। इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियों से निजात दिला सकता है। इसके साथ ही आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति या फिर सोना-चांदी मिल सकता है। संतान की ओर से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। करियर में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है।

शुभ फलों के लिए करें ये उपाय

रोजाना केसर और हल्दी से बना तिलक माथे पर लगाएं। इसके अलावा हरी चीजों का दान करें।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।