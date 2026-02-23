Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब दो प्रभावशाली ग्रह विशेष कोणीय संबंध बनाते हैं, तो उसका असर व्यापक रूप से राशियों और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 5 मार्च से गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य के बीच बनने जा रहा नवपंचम राजयोग कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह योग विशेष रूप से मिथुन, सिंह और मीन राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। साथ ही इन राशियों को पद- प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं।


आपको बता दें कि नवपंचम योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से पंचम (5वें) और नवम (9वें) भाव के संबंध में होते हैं। यह संबंध भाग्य, ज्ञान, पद-प्रतिष्ठा और उन्नति से जुड़ा माना जाता है। आइए जानते हैं किन राशियों को मिल सकता है लाभ-

30 साल बाद शनि और शुक्र बनाएंगे खास योग, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इन राशियों के लिए करियर और कारोबार में तरक्की के योग

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। इस समय आपको काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को नए क्लाइंट और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय किसी को उधार देने से बचना चाहिए। वहीं इस समय अति जोश से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है।

Also Read

सिंह राशि (Singh Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि का संकेत दे रहा है। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अच्छे नंबर आने के संकेत हैं।

साथ ही इस दौरान निवेश से लाभ होने की संभावना है। बस इस समय आपको सोच- समझकर निवेश करना चाहिए। साथ ही अपनी सोच को इस समय थोड़ा दूरदर्शी रखें तो अच्छा होगा।

मीन राशि (Meen Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग भाग्य का साथ दिला सकता है। इस समय आपको कार्यों में किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बढ़ेगी। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं।

आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता के संकेत बन रहे हैं। साथ ही इस समय आप समाज में अधिक लोकप्रिय हो सकते हैं। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहने के योग हैं।

यह भी पढ़ें:

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।