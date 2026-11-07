Narak chaturdashi 2026: दिवाली से पहले मनाए जाने वाले नरक चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्नान करने के नकारात्मकता दूर हो सकती है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शाम को दीपदान करने की परंपरा है। पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। आइए द्रिक पंचांग के अनुसार जानिए नरक चतुर्दशी पर किस समय करें अभ्यंग स्नान और विधि…

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नरक चतुर्दशी 2026 कब है? (Narak Chaturdashi 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान 8 नवंबर 2026, रविवार को ही किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह के समय चतु्र्दशी तिथि होगी।

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट से आरंभ हो रही है, जो 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगा। ऐसे में इस साल अभ्यंग स्नान 8 नवंबर को ही किया जाएगा। इसके साथ ही यम दीपक 7 नवंबर को शाम को जलाए जाएंगे।

नरक चतुर्दशी 2026 अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त (Narak Chaturdashi 2026 Abhyangsnan Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, 8 नवंबर को सुबह 05:40 बजे से 06:37 बजे तक अभ्यंग स्नान करना शुभ मुहूर्त है।

नरक चतुर्दशी 2026 दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त (Narak Chaturdashi 2026 Yam Deepak Muhurat)

दीपदान का समय: 7 नवंबर को शाम 5:32 बजे से रात 7:56 बजे तक

निशिथ काल (काली चौदस / रात्रि साधना का मुहूर्त): 7 नवंबर की रात 11:57 बजे से रात 12:48 बजे तक

अभ्यंग स्नान क्या है और धार्मिक महत्व? (Narak Chaturdashi 2026 Abhyangsnan Significance)

अभ्यंग स्नान का अर्थ है कि तेल से शरीर की मालिक करने के बाद स्नान करना। हिंदू धार्मिक परंपरा में नरक चतुर्दशी तिथि के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन अभ्यंग स्नान करने से पापों और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही व्यक्ति को आरोग्य और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।

नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन तेल लगाने के साथ उबटन लगाकर स्नान किया जाता है। इसके साथ ही शाम के समय यमराज के नाम पर यम दीपक जलाया जाता है।

नरक चतुर्दशी 2026 अभ्यंग स्नान की विधि (Narak Chaturdashi 2026 Abhyangsnan Vidhi)

छोटी दिवाली के दिन अभ्यंग स्नान के लिए सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर शरीर में तेल या फिर उबटन लगा लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। अब भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें। श्री कृष्ण को फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि अर्पित करने के साथ भोग लगाएं और घी का दीपक जलाकर श्री कृष्ण मंत्र आदि का जाप कर लें।

नरक चतुर्दशी पर दीपदान क्यों किया जाता है? (Narak Chaturdashi 2026 Deepdaan)

नरक चतुर्दशी पर दीपदान करने का विशेष महत्व हैं। कई जगहों पर छोटी दिवाली की शाम को यमराज के निमित्त दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यम दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो सकता है। इसके साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

पौराणिक कथा के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसकी कैद से सोलह हजार एक सौ कन्याओं को मुक्त कराकर सम्मान प्रदान किया था। इसी कारण इस दिन दीप जलाने की परंपरा प्रचलित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है।

डिस्क्लेमर- ये लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है। शुभ मुहूर्त शहर के अनुसार बदल सकता है। किसी भी अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग की पुष्टि कर लें।