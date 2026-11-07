Narak Chaturdashi 2026 Katha: हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस से लेकर नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी पड़ती है। इस साल नरक चतुर्दशी 8 नवंबर की सुबह और 7 नवंबर को रात में यम के नाम पर दीपक जलाए जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध करके उसके आतंक से देवताओ के साथ सोलह हजार कन्याओं को मुक्ति किया था। नरकासुर के अंत की खुशी के रूप में लोग अपने घरों में दीपक जलाकर इस उत्सव को मनाने हैं। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर से जुड़ी पौराणिक कथा…

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नरक चतुर्दशी की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राग्ज्योतिषपुर में नरकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर रहता था। उसे भौमासुर के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआत में वह एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन धीरे-धीरे अहंकार और अत्याचार के कारण उसने देवताओं, ऋषियों और आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया।

नरकासुर ने अपनी शक्तियों के बल पर देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे। इतना ही नहीं, उसने अनेक राजाओं की कन्याओं और युवतियों को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर रखा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण से सहायता मांगी।

देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का अंत करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां नरकासुर ने अपनी सुरक्षा के लिए कई मजबूत किले और सुरक्षा घेरे बना रखे थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उन सभी बाधाओं को पार किया और असुर की सेना का सामना किया।

युद्ध के दौरान नरकासुर अपनी विशाल सेना के साथ भगवान श्रीकृष्ण के सामने आ गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया।

नरकासुर के मारे जाने के बाद उसकी कैद में रखी गई हजारों कन्याओं को मुक्त कराया गया। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार, उनकी संख्या 16 हजार बताई गई है। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें सम्मान और सुरक्षा प्रदान की।

नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने पर देवताओं और लोगों ने प्रसन्न होकर दीप जलाए। मान्यता है कि इसी विजय की स्मृति में नरक चतुर्दशी पर दीपदान किया जाता है।

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