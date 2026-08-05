Kab Hai Nag Panchami 2026: नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाया जाने वाला पर्व है। यह हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है और भगवान शिव के साथ शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक तथा अन्य नागों का स्मरण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन सच्चे मन से पूजा करने पर परिवार की सुख-समृद्धि बनी रहती है, कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं से रक्षा होती है। इस साल नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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2026 में नाग पंचमी कब है? (Kab Hai Nag Panchami 2026)

वैदिक पंचांग के अनुसार, नाग पंचमी के लिए जरूरी सावन शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त को शाम 4 बजकर 51 मिनट पर होगी। साथ ही यह ति​थि 17 अगस्त को शाम 5 बजे तक मान्य रहेगी। उदयातिथि के आधार पर नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा।

नाग पंचमी 2026 मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 37 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। आप उस दिन सुबह में 5 बजकर 51 मिनट से सुबह 8 बजकर 29 मिनट के बीच नाग देवता की पूजा कर सकते हैं।

नाग पंचमी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं। साथ ही घर में सुख-शांति बनी रहती है। कई लोग इस दिन उपवास रखकर शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं। साथ ही नाग देवता का पूजन करते हैं। वहीं यह पर्व सावन में आता है, सावन शिव का प्रिय माह है और सांप भी उनके प्रिय हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि सावन में नागों की पूजा करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के गले का हार हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।