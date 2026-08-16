Nag Panchami 2026 Vrat Katha in Hindi: हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। इस वर्ष नाग पंचमी का पर्व सावन मास के तीसरे सोमवार के दिन पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस साल नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं जो लोग नाग पंचमी व्रत रखते हैं, उन लोगों के इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, वर्ना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा के बारे में…

आज या कल कब है नाग पंचमी, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और उपाय

नाग पंचमी कथा (Nag Panchami Vrat Katha)

प्राचीन काल में एक सेठजी थे, जिनके सात पुत्र थे। सातों पुत्र विवाहित थे। इन्हीं सातों में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी। लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठजी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा, तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक ओर जाकर बैठ गया।

फिर छोटी बहू ने सांप से कहा-‘ मैं अभी लौट कर आती हैं तुम यहां से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई।

जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख बोली- सर्प भैया नमस्कार! सांप ने कहा- ‘तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ कर देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली- भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ, सांप बोला- अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना हो, मांग ले। वह बोली- भैया! मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया।

सावन के तीसरे सोमवार पर बन रहे शुभ और रवि योग, जानिए जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि और मंत्र

कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं था, तो सर्प बोला- मैं इसका चचेरा भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि ‘मैं वहीं सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन-ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई।

एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा- ‘मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई। परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र-आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया।

इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा- तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दीं। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा- ‘इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए’। तब सर्प ने झाडू भी सोने की लाकर रख दी।

सर्प ने छोटी बहू को हीरा-मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि- सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए।’ राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो मंत्री ने सेठजी से जाकर कहा कि ‘महारानीजी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो’। सेठजी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया।

छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की- भैया ! रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी।

यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठजी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा? वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा- तुने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली- राजन ! धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा- अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो-मणियों का हो गया।

यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दीं। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया।

बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा- जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।