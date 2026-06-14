अंक ज्योतिष में मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि देव को माना जाता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 माना जाता है। अंक 8 को मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और सफलता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार सफलता मिलने के बाद ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आइए जानते हें मूलांक 8 से जुड़े लोगों का व्यक्तित्व और करियर- कारोबार…

घर में गलत दिशा में बना टॉयलेट बढ़ा सकता है आर्थिक संकट, जानें सही वास्तु नियम

कैसी होती है मूलांक 8 वालों की पर्सनैलिटी?

मूलांक 8 वाले लोग गंभीर, जिम्मेदार और व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार माने जाते हैं। इनके अंदर नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होती है, इसलिए लोग इनकी सलाह को महत्व देते हैं।

हालांकि, ये लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से बचते हैं। कई बार इनका स्वभाव थोड़ा सख्त या रहस्यमयी भी लग सकता है।

गुजरात का प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर, जानिए इसका इतिहास, महत्व और घूमने का सही समय

करियर में कैसे होते हैं मूलांक 8 वाले?

मूलांक 8 वाले लोग मेहनत के दम पर सफलता हासिल करते हैं। इन्हें शॉर्टकट पसंद नहीं होता। ये लोग प्रशासन, कानून, बिजनेस, राजनीति, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड में अच्छा नाम कमा सकते हैं।

इन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, इसलिए ये बड़े पदों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, सफलता इन्हें धीरे-धीरे मिलती है, लेकिन स्थायी होती है।कैसी होती है

मूलांक 8 वालों की लव लाइफ?

प्यार के मामले में मूलांक 8 वाले लोग बेहद गंभीर और वफादार माने जाते हैं। ये रिश्तों को दिल से निभाते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं आसानी से जाहिर नहीं कर पाते।

इनका पार्टनर अगर इन्हें समझने वाला हो, तो रिश्ता लंबे समय तक मजबूत बना रह सकता है। कई बार काम और जिम्मेदारियों के कारण ये अपने रिश्तों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं।

मूलांक 8 वालों के लिए शुभ बातें

शुभ ग्रह : शनि देव

शुभ रंग : नीला, काला और गहरा ग्रे

शुभ दिन : शनिवार

शुभ अंक : 1, 5 और 6

यह भी पढ़ें:

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।