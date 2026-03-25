Numerology Number 8 Personality: अंक शास्त्र में 1 लेकर 9 अंकों का वर्णन मिलता है। इन अंकों पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 8 के बारे में, जिस पर कर्मफल दाता शनि देव का आधिपत्य है। मतलब जिन लोगों की जन्म तारीख 8, 17 और 26 होती है उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 वाले लोग मेहनती, धैर्यवान और मजबूत इच्छाशक्ति वाले होते हैं। इनके जीवन में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन ये हर कठिनाई को पार कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 8 से जुड़े लोगों की खास बातें…

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अनुशासित और न्यायप्रिय होते हैं

अंक शास्त्र अनुसार मूलांक 8 वाले लोग मेहनती और कर्मठ होते हैं। साथ ही ये लोग बेहद गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित स्वभाव के होते हैं। ये लोग दिखावे से दूर रहते हैं और अपने काम पर पूरा फोकस रखते हैं। इनके अंदर नेतृत्व क्षमता काफी मजबूत होती है, लेकिन ये अपने भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते।

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साथ ही ये लोग न्यायप्रिय होते हैं और सही-गलत का फर्क अच्छी तरह समझते हैं। कई बार इनका स्वभाव सख्त या रूखा भी लग सकता है, लेकिन अंदर से ये बेहद संवेदनशील होते हैं। ये लोग बहुत ही मैनेज तरीके से चलना पसंद करते हैं। ऐसे लोग दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।

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लव लाइफ (Love Life)

मूलांक 8 वालों की लव लाइफ थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ये लोग रिश्तों में बहुत वफादार और ईमानदार होते हैं, लेकिन अपने इमोशन्स खुलकर जाहिर नहीं कर पाते। इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इन्हें समझे और इनके धैर्य को सराहे। वहीं शादी के बाद ये अपने रिश्ते को बहुत गंभीरता से निभाते हैं और परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं।हालांकि, कई बार काम और जिम्मेदारियों के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है। साथ ही ये लोग कभी- कभी बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। 

मूलांक 8 से जुड़े लोग इन क्षेत्रों में पा सकते हैं सफलता

मूलांक 8 से जुड़े लोग रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन का काम, लोहे का व्यापार, पेट्रोल,ऑयल, मशीनरी, खनन, राजनीति, और कानून के क्षेत्र में करियर और कारोबार बहुत सफल माने जाते हैं।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें