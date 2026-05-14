अंक ज्योतिष में मूलांक 8 को बेहद रहस्यमयी और प्रभावशाली माना जाता है। क्योंकि इस अंक का संबंध कर्मफल दाता और न्यायाधीश शनि देव से माना जाता है। मतलब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 बनता है। इस मूलांक से जुड़े लोग मेहनती और कर्मठ माने जाते हैं। साथ ही माना जाता है कि मूलांक 8 वाले लोग धीरे-धीरे सफलता हासिल करते हैं, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो लंबे समय तक साथ रहती है। ये लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं और हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना पसंद करते हैं।

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मेहनती और अनुशासित होते हैं

मूलांक 8 वालों की पर्सनैलिटी काफी मजबूत और आकर्षक मानी जाती है। ये लोग बाहर से सख्त दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से बेहद भावुक और संवेदनशील होते हैं। इन्हें दिखावा पसंद नहीं होता और ये अपनी अलग पहचान बनाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाले पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। न्यायप्रिय होने के कारण ये गलत बात को सहन नहीं कर पाते। कई बार इनका गुस्सा और जिद रिश्तों में दूरी भी पैदा कर सकती है।

भौतिकवाद से रहते हैं दूर

अंक शास्त्र अनुसार ये लोग भौतिक वस्तुओं को कम ही इस्तमाल करते हैं। ये लोग भौतिकवाद से दूर ही रहते हैं। लव लाइफ की बात करें तो मूलांक 8 वाले लोग रिश्तों को बहुत गंभीरता से निभाते हैं। ये आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब किसी को दिल से अपना मान लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं। वहीं कई बार इन्हें प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शादी के बाद ये अपने पार्टनर के प्रति काफी जिम्मेदार और समर्पित साबित होते हैं। इन्हें ऐसा साथी पसंद आता है जो इनके संघर्ष और भावनाओं को समझ सके।

इन क्षेत्रों में पा सकते हैं सफलता

करियर और कारोबार के मामले में मूलांक 8 वाले लोग मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये लोग प्रशासन, राजनीति, कानून, बिजनेस, रियल एस्टेट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनके अंदर नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है और ये कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं। साथ ही ये लोग कंपनी में जॉब करने वाले हो सकते हैं।

ऐसी रह सकती है सेहत

सेहत के मामले में मूलांक 8 वालों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं और नींद की कमी जैसी परेशानियां इन्हें प्रभावित कर सकती हैं। काम का ज्यादा दबाव लेने की आदत इनके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। नियमित योग, ध्यान और संतुलित खानपान इनके लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना भी बेहतर रहता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।