Mulank Eight: अंक ज्योतिष में मूलांक 8 का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। जिन लोगों का जन्म महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। ऐसे लोगों को आमतौर पर मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव वाला माना जाता है। ये लोग जीवन में धीरे-धीरे लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ने पर विश्वास रखते हैं। साथ ही इन लोगों पर शनि देव की विशेष कृपा होती है। आइए जानते हैं मूलांक 8 से जुड़ी और दिलचस्प जानकारी…

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गंभीर और इमोशनल होते हैं

मूलांक 8 वाले लोग स्वभाव से गंभीर और इमोशनल हो सकते हैं। इन्हें दिखावा पसंद नहीं होता और ये किसी भी काम को सोच-समझकर करना पसंद करते हैं। ये अपने फैसलों पर टिके रहने वाले होते हैं। कई बार इनका स्वभाव थोड़ा कठोर या कम बोलने वाला भी नजर आ सकता है, लेकिन भरोसा बनने के बाद ये काफी सहयोगी साबित होते हैं। ये लोग अच्छी प्लानिंग करते हैं। वहीं ये लोग चापलूसी न किसी की करना पसंद करते हैं और न ही चापलूसी करवाना पसंद करते हैं।

स्वतंत्रता होती है प्रिय

अंक शास्त्र अनुसार इनमें धैर्य, संघर्ष करने की क्षमता और जिम्मेदारी उठाने की क्वालिटी देखा जाती है। सफलता मिलने में समय लग सकता है, लेकिन ये अनुभवों से सीखकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें अपने सम्मान और स्वतंत्रता की काफी परवाह होती है। मतलब इन लोगों को स्वतंत्रता पसंद होती है। ये लोग किसी के दबाव में कार्य नहीं करते हैं।

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कानून और रियल स्टेट के क्षेत्र में कमाते हैं खूब नाम

मूलांक 8 वालों के लिए ऐसे क्षेत्र अनुकूल माने जाते हैं, जहां अनुशासन, प्रबंधन और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। साथ ही प्रशासन, मैनेजमेंट, कानून, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, मशीनरी और सरकारी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं

इन कारोबार में होता है लाभ

अंक शास्त्र अनुसार कारोबार में मूलांक 8 वाले लोग रियल एस्टेट, मकान बनाना, मशीनरी, लोहे-स्टील, ऑटोमोबाइल, तेल या खनिज से जुड़े कारोबार इनके लिए अंक ज्योतिष की मान्यताओं में उपयुक्त माने जाते हैं। इन्हें जल्दबाजी के बजाय प्लानिंग के साथ निर्णय लेना अधिक पसंद होता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी अंक ज्योतिष की मान्यताओं और सामान्य ज्योतिषीय धारणाओं पर आधारित है। मूलांक 8 के नेचर, व्यक्तित्व, करियर और कारोबार से जुड़े बताए गए प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य न माना जाए। व्यक्ति के जीवन और करियर पर उसके व्यक्तिगत प्रयास, परिस्थितियां, शिक्षा और निर्णयों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।