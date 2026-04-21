Mulank 7 Numerology Date Of Birth Astrology: अंक शास्त्र अनुसार केतु ग्रह संबंध 7 अंक से माना जाता है। मतलब इस अंक पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है। साथ ही जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 7, 16 और 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 होता है। इन्हें दूसरों के मन को पढ़ना बखूबी आता है। इस कला में यह लोग माहिर होते हैं। इनको पूर्वाभास भी अक्सर होता है। वहीं ऐसे लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद गहरे और विचारशील होते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 7 के बारे में खास बातें…

आध्यात्म और दर्शन शास्त्र में होती है रुचि

अंक शास्त्र मुताबिक मूलांक 7 वाले लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और अकेले रहकर सोचने-समझने में विश्वास रखते हैं। साथ ही इन्हें जीवन के रहस्यों को जानने और हर चीज़ की गहराई तक जाने की आदत होती है। ये लोग बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अपनी बात हर किसी से शेयर नहीं करते। इनकी खासियत यह होती है कि ये जल्दी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं।

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वहीं आध्यात्म और दर्शन शास्त्र में इनकी खास रुचि होती है। ये लोग जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटते और हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये लोग थोड़े जिद्दी और परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हैं। वहीं मूलांक 7 वाले लोग प्यार में बहुत गहरे होते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते। ये जल्दी किसी से जुड़ते नहीं हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो बहुत सच्चे और वफादार पार्टनर साबित होते हैं।

इन क्षेत्रों में कमा सकते हैं अच्छा नाम

ये लोग अच्छे रिसर्चर, लेखक, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, डेटा एनालिस्ट या आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। इनके लिए वो काम सबसे अच्छा होता है जिसमें स्वतंत्रता हो। ये लोग अच्छे वक्ता होते हैं। किसी भी विषय को ये अच्छा प्रिजेंट करते हैं। कल्पनाशक्ति तीव्र होती हैं।

मूलांक 7 वालों के शुभ दिन और रंग

अंक शास्त्र मुताबिक मूलांक 7 वाले लोगों पर मुख्य रूप से केतु ग्रह का प्रभाव माना जाता है, इसलिए इनके लिए इनके लिए रविवार, सोमवार और गुरुवार विशेष रूप से लाभकारी दिन माने जाते हैं। वहीं अगर रंगों की बात करें तो हल्का हरा, आसमानी नीला और सफेद रंग इनके लिए शुभ माने जाते हैं, इसके अलावा इनके लिए 7 सबसे प्रमुख शुभ अंक होता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।