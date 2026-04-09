वैदिक ज्योतिष में जैसे किसी भी व्यक्ति की जन्मकुंडली में स्थित ग्रहों के विश्लेषण के आधार पर फलित किया जाता है। ऐसे ही अंक शास्त्र में व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक के आधार पर फलित किया जाता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं अंक 6 के बारे में, जिसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। आपको बता दें कि महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 माना जाता है। इन लोगों को लग्जरी लाइफ पसंद होती है। साथ ही इनके चेहरे पर एक धीमी और बहुत आकर्षक मुस्कान रहती है। आइए जानते हैं अंक 6 से जुड़े लोगों की खूबियां और विशेषताएं…

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मूलांक 6 की पर्सनैलिटी

मूलांक 6 वाले लोग बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इन्हें सुंदर चीज़ें, लग्ज़री लाइफ और आराम पसंद होता है। ये लोग मिलनसार होते हैं और आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। साथ ही ये लोग वर्तमान में जीते हैं और इन लोगों को कंजूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वहीं इन ये लोग अपने आप को सदा जवान मानते हैं। साथ ही ये मेंंटेंन रहते हैं। इनके अंदर नैचुरल चार्म होता है, जिसकी वजह से ये जहां भी जाते हैं, ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। हालांकि, कई बार ये लोग दिखावे और भौतिक सुखों में ज्यादा उलझ सकते हैं।

मूलांक 6 वालों का करियर और कारोबार

करियर के मामले में मूलांक 6 वाले लोग क्रिएटिव फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये फैशन, फिल्म, म्यूजिक, डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी इंडस्ट्री या लग्ज़री बिजनेस में सफल हो सकते हैं। साथ ही इनके अंदर नेतृत्व क्षमता होती है, लेकिन ये नौकरी से ज्यादा बिजनेस में तरक्की करते हैं।हालांकि, खर्च करने की आदत और फैसलों में भावुकता इनके लिए चुनौती बन सकती है।

मूलांक 6 वालों की लव लाइफ काफी रोमांटिक हो सकती है। ये अपने पार्टनर के प्रति बेहद केयरिंग और समर्पित हो सकते हैं। प्यार में ईमानदारी और इमोशनल जुड़ाव इनके लिए बहुत मायने रखता है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।