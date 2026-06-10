अंक शास्त्र में मूलांक 6 के स्वामी धन के दाता शुक्र को माना जाता है। वहीं जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व, लग्जरी लाइफ और कला प्रेमी स्वभाव के माने जाते हैं। साथ ही मूलांक 6 वाले लोग रिश्तों को बेहद महत्व देते हैं और जीवन में सुख-सुविधाओं की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 वालों की पर्सनैलिटी, लव लाइफ, सेहत और करियर से जुड़ी खास बातें…

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कैसे होते हैं मूलांक 6 वाले लोग?

मूलांक 6 के लोग आकर्षक, मिलनसार और खुशमिजाज स्वभाव के माने जाते हैं। ये लोग जहां भी जाते हैं, अपनी बातों और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। इन्हें सुंदर चीजें, फैशन, संगीत, कला और लग्जरी लाइफ काफी पसंद होती है। कई बार ये लोग दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं लोग रोमंटिक और इमोशनल भी हो सकते हैं।

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खर्च करने में रहते हैं आगे

साथ ही ये लोग शांतिप्रिय होते हैं और विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं। कई बार खर्च करने में ज्यादा आगे रहते हैं। मूलांक 6 वाले लोग प्यार के मामले में काफी गंभीर माने जाते हैं। ये अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार और समर्पित रहते हैं। रिश्तों में भरोसा और इमोशनल जुड़ाव इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये अपने साथी को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि, कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भावुक होना इनके रिश्तों में परेशानी भी पैदा कर सकता है।

इन क्षेत्रों में पा सकते हैं सफलता

शुक्र ग्रह के प्रभाव से मूलांक 6 वाले लोग क्रिएटिव फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फैशन, फिल्म, म्यूजिक, डिजाइनिंग, होटल इंडस्ट्री, मीडिया, ब्यूटी और लग्जरी बिजनेस में इन्हें सफलता मिलने की संभावना रहती है। ये लोग बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाने में सफल रहते हैं।

सेहत के मामले में कैसे होते हैं?

अंक शास्त्र अनुसार मूलांक 6 वाले लोगों को आमतौर पर गले, त्वचा, शुगर, वजन बढ़ने और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

मूलांक 6 वालों के लिए शुभ चीजें

शुभ ग्रह: शुक्र
शुभ रंग: सफेद, गुलाबी और क्रीम
शुभ दिन: शुक्रवार
शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रत्न: ओपल और हीरा

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से अंक शास्त्र की गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।