अंक शास्त्र में 1 लेकर 9 अंकों का वर्णन मिलता है। साथ ही इन अंकों पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं नंबर 9 के बारे में, जिस पर मायावी ग्रह राहु ग्रह का आधिपत्य होता है। वहीं जिन व्यक्तियों का जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो तो इन तिथियों पर जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। ये लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं। साथ ही ये लोग बड़े राजनेता और अभिनेता होते हैं। मूलांक 4 के लोग अपनी अलग पहचान और सोच के लिए जाने जाते हैं। ये लोग भीड़ से हटकर चलना पसंद करते हैं, ये लोग हर काम की गहराई तक जाते हैं। वहीं क्रिएटिव होते हैं। आइए जानते हैं इनके जुड़ी अन्य खास बातें …

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अनुशासित और मेहनती होते हैं

अंक शास्त्र अनुसार मूलांक 4 वाले लोग बेहद व्यवहारिक और मेल-मिलाव रखने वाले होते हैं। ये किसी भी काम को पूरी योजना बनाकर करते हैं और अपने जीवन में खुद के नियम बनाते हैं। इनका स्वभाव अनुशासित, मेहनती और दृढ़ निश्चयी होता है। एक बार किसी लक्ष्य को तय कर लें, तो उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। हालांकि, कई बार ये थोड़े जिद्दी और कठोर स्वभाव के भी हो सकते हैं, जिससे लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं, लेकिन भीतर से ये बेहद ईमानदार और सच्चे होते हैं।

मूलांक 4 वालों की लव लाइफ

लव लाइफ के मामले में मूलांक 4 वाले लोग काफी वफादार और समर्पित होते हैं। ये अपने रिश्तों को गंभीरता से लेते हैं और लंबे समय तक निभाने में विश्वास रखते हैं। हालांकि, ये अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, जिसके कारण रिश्तों में कभी-कभी दूरी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए अगर ये अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना सीख लें, तो इनकी लव लाइफ काफी अच्छी हो सकती है।

मूलांक 4 वालों का काम- कारोबार

करियर के क्षेत्र में मूलांक 4 के लोग बहुत ही प्रैक्टिकल और मेहनती होते हैं। ये लोग रिसर्च, तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, खूफिया विभाग, आईटी और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये जोखिम लेने से नहीं डरते और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।



