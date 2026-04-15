Mulank 3 Numerology Date Of Birth Astrology: अंक शास्त्र अनुसार जिन लोगों का जन्म महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है उन लोगों का मूलांक 3 बनता है। इस मूलांक पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य माना जाता है। अंक शास्त्र अनुसार इस मूलांक में जन्मे जातक बेहद ही स्वाभिमानी और प्रतगिशील होते हैं। साथ ही इन लोगों को इन्हें किसी के आगे झुकना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इन्हें अपनी स्वतंत्रता बेहद ही पसंद होती है। वहीं इन लोगों को ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र और गूढ़ विषयों में रूचि होती है। जानिए मूलांक 3 वालों की स्वास्थ्य, आर्थिक, करियर- कारोबार के बारे में सबकुछ…

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बुद्धिमान और अनुशासित होते हैं

अंक शास्त्र अनुसार मूलांक 3 से जुड़े लोग बुद्धिमान, अनुशासित और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। साथ ही ये लोग जहां भी जाते हैं, अपनी बातों और सोच से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। वहीं मूलांक 3 के जातकों की सबसे बड़ी खासियत उनकी नेतृत्व क्षमता होती है। ये लोग जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटते और हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में विश्वास रखते हैं। इनमें आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा होता है, जिसके कारण ये जीवन में ऊंचे पद हासिल करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये लोग थोड़े जिद्दी और परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में टकराव की स्थिति बन सकती है।

वहीं अगर मूलांक वालों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये लोग मेहनत और समझदारी से अच्छा धन अर्जित करते हैं। हालांकि, इन्हें कभी-कभी खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है।

मूलांक 3 वालों का काम- कारोबार

करियर की बात करें तो मूलांक 3 वाले लोग शिक्षा, प्रशासन, मैनेजमेंट, बैंकिंग, कानून, लेखन और राजनीति जैसे क्षेत्रों में शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण ये अच्छे शिक्षक, सलाहकार, मोटिवेशनल स्पीकर या आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं।

मूलांक 3 वालों के शुभ रंग, दिन और तारीख

इनके लिए मूलांक 3, 6, 9 वाली तारीख शुभ हो सकती है। साथ ही गुरुवार का दिन इनके लिए सबसे शुभ माना जाता है। वहीं इसके अलावा शुक्रवार व मंगलवार भी इनके लिए अच्छे दिन हो सकते हैं। साथ ही अगर शुभ रंग की बात करें तो आपके लिए बैंगनी, नीला, लाल, गुलाबी रंग शुभ हो सकते हैं। वहीं मूलांक 3 वाले लोगों को तंत्रिका संस्थान के रोग, त्वचा से जुड़े रोग, कमर दर्द और पैरो में दर्द आदि रोग इन्हे परेशान कर सकते हैं।

