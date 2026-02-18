Mulank 2 People Personality: अंक विज्ञान में 1 लेकर 9 अंकों का वर्णन मिलता है। वहीं इन अंकों पर नवग्रह का अधिपत्य होता है। इसलिए इन अंकों से जुड़े लोगों का नेचर एक- दूसरे से अलग होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं नंबर 2 के बारे में, मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2,11, 20, या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। अंक 2 पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है। इसलिए इस मूलांक से जुड़े लोग भावुक होते हैं। साथ ही ये लोग भावुकता में आकर कभी- कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं।  ये लोग बुद्धिमान और वाणी के धनी होते हैं, जिससे इन्हें अपने करियर में काफी लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इस मूलांक से जुड़े लोगों की खास बातें…

होते हैं संवेदनशील और क्रिएटिव

अंक शास्त्र अनुसार मूलांक 2 वाले लोग क्रिएटिव और संवेदनशील होते हैं। साथ ही ये लोग व्यवहारिक होते हैं। वहीं ये लोग जल्दी सामने वाले के दबाव में आ जाते हैं। यह योग काफी ओवरथिंकिंग करते हैं। जिस वजह से यह लंबे समय तक एक ही कार्य नहीं कर पाते हैं और न ही लंबे समय तक सोच विचार करते हैं। वहीं ये लोग खानपान के शौकीन होते हैं। साथ ही  ये रचनात्मक होते हैं और दूसरों की भावनाओं को भांपने में माहिर होते हैं। ये लोग क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं।

दूरदर्शी और केयरिंग नेचर के होते हैं

मूलांक 2 से जुड़े लोग दूरदर्शी और केयरिंग नेचर के होते हैं। साथ ही ये लोग अपने पार्टनर के बहुत प्यार करते हैं। साथ ही ये लोग अपनी पर्सनालिटी से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वहीं कल्पनाशील होने के साथ-साथ बहुत ही सौम्य होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

इन क्षेत्रों में मिलती है सफलता

मूलांक 2 से जुड़े लोगों के करियर की बात की जाए, तो यह लोग अच्छे शिक्षक, कलाकार या काउंसलर जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही  एक्टिंग, संगीत, नृत्य, लेखन, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग में ये लोग अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं।

