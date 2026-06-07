अंक शास्त्र में 1 लेकर 9 अंकों का वर्णन मिलता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं अंक 1 के बार में, मतलब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। मूलांक 1 के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता वाले और महत्वाकांक्षी माने जाते हैं। ये लोग हर काम में आगे रहना पसंद करते हैं और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये लोग समाज में मान- सम्मान पाते हैं। वहीं ये लोग आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं।

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होती है टीम लीडर की क्वालिटी

अंक शास्त्र अनुसार मूलांक 1 वाले लोग प्रशासन, राजनीति, मैनेजमेंट, मीडिया, सरकारी नौकरी, बिजनेस और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही इनमें निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, इसलिए ये लोग टीम लीडर या मालिक बनना पसंद करते हैं। कारोबार में ये जोखिम लेने से नहीं डरते और मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर लेते हैं। हालांकि, कभी-कभी अहंकार और जल्दबाजी इनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। वहीं प्रेम के मामलों में मूलांक 1 वाले लोग ईमानदार और समर्पित होते हैं। ये अपने पार्टनर का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वभाव में थोड़ा हावी रहने की आदत रिश्तों में तनाव ला सकती है। इन्हें ऐसा साथी पसंद आता है जो इनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं को समझे। शादीशुदा जीवन में सम्मान और भरोसा इनके रिश्ते को मजबूत बनाता है।

इन क्षेत्रों में पा सकते हैं सफलता

अंक शास्त्र अनुसार सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाएं, राजनीति, मीडिया, मैनेजमेंट, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। वहीं अगर कारोबार की बात करें तो रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा, फैशन, हेल्थ सेक्टर और ऑनलाइन बिजनेस में इन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है।

होते हैं क्रिएटिव और दूरदर्शी

मूलांक 1 वाले लोग आत्मनिर्भर, क्रिएटिव और ऊर्जावान होते हैं। ये दूसरों से अलग सोच रखते हैं और नई चीजें करने में विश्वास रखते हैं। समाज में मान-सम्मान पाने की चाह इन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

मूलांक 1 वालों के लिए शुभ बातें

मूलांक 1 वालों के लिए रविवार का दिन शुभ होता है। वहीं सुनहरा, नारंगी और पीला रंग इनके लिए लाभकारी माना जाता है। सूर्य देव की उपासना करना और नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना इनके लिए शुभ फलदायी हो सकता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।