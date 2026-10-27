mulank 1 personality love career: ज्योतिष और अंक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा और सफलता का कारक माना जाता है। जिन लोगों का जन्म महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है। यही वजह है कि इस मूलांक के लोग महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी होते हैं। कहा जाता है कि ये लोग अपनी मेहनत, फैसले लेने की क्षमता और कुछ नया करने की इच्छा से जीवन में अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 वालों का नेचर, व्यक्तित्व, करियर और कारोबार कैसा होता है।

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अच्छे टीम लीडर और दूरदर्शी होते हैं मूलांक 1 वाले

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोगों को फ्रीडम पंसंत होती है। इन्हें दूसरों के निर्देशों पर काम करने के बजाय अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ना पसंद होता है। ये किसी भी काम को शुरू करने में आगे रहते हैं। साथ ही ये लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं।

वहीं इनकी लीडरशिप क्वालिटी इन्हें टीम में अलग पहचान दिला सकती है। ये बड़े टारगेट तय करना पसंद करते हैं और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेने की कोशिश करते हैं।

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कैसा होता है मूलांक 1 वालों का व्यक्तित्व?

मूलांक 1 के लोग समाज में मान-सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। इन्हें ऐसे काम पसंद आते हैं, जिनमें इन्हें अपनी योग्यता दिखाने और फैसले लेने का अवसर मिले। वहीं प्रेम के मामलों में मूलांक 1 वाले लोग ईमानदार और समर्पित होते हैं। ये अपने पार्टनर का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वभाव में थोड़ा हावी रहने की आदत रिश्तों में तनाव ला सकती है।

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करियर में मिल सकती है अच्छी सफलता

करियर के मामले में मूलांक 1 वालों के लिए नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़े क्षेत्र अनुकूल माने जाते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, ये लोग मैनेजमेंट, प्रशासन, सरकारी सेवाओं, राजनीति, शिक्षा, मार्केटिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र में रुचि ले सकते हैं। जिन लोगों में टीम को साथ लेकर चलने, प्राब्लम को सोल्व करने और जिम्मेदारी उठाने की ताकत होती है, वे अच्छे पदों तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं।

वहं नौकरी में इन्हें ऐसे अवसर पसंद आ सकते हैं, जहां उनकी मेहनत और काम करने के तरीके को पहचान मिले। हालांकि, वास्तविक करियर सफलता उनकी शिक्षा, वर्किंग स्टाइल, अनुभव और मेहनत पर निर्भर करती है।

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कारोबार में भी बनाते हैं अलग पहचान

मूलांक 1 वाले लोग मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, तकनीक और नेतृत्व से जुड़े कारोबार में अच्छा नाम कमा सकते है। यदि ये सही योजना बनाकर, बाजार को समझकर और जोखिम का आकलन करके आगे बढ़ें, तो कारोबार में अच्छा धन कमा सकते हैं। हालांकि, केवल जन्मतिथि के आधार पर किसी के अमीर बनने या व्यापार में सफल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।