अंक ज्योतिष में 1 लेकर 9 अंकों का वर्णन मिलता है। साथ ही इन अंकों पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं। मूलांक 1 बारे में, जिसका संबंध सूर्य देव से माना जाता है। मतलब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। माना जाता है कि इस मूलांक के लोग आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता वाले और महत्वाकांक्षी होते हैं। ये लोग हर काम में आगे रहना पसंद करते हैं और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 वालों की पर्सनैलिटी, करियर, कारोबार और सेहत के बारे में विस्तार से।

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होती है लीडरशिप क्वालिटी

अंक शास्त्र अनुसार मूलांक 1 के लोग स्वभाव से आत्मनिर्भर और साहसी माने जाते हैं। इनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और दूसरों के अधीन काम करना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, जिसके कारण लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि कई बार ये लोग गुस्सैल और जिद्दी भी हो सकते हैं। साथ ही इनको आपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है।

इन क्षेत्रों में पा सकते हैं सफलता

करियर के मामले में मूलांक 1 वाले लोग काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। ये लोग प्रशासन, राजनीति, मैनेजमेंट, मीडिया, इंजीनियरिंग और सरकारी क्षेत्रों में अच्छा नाम कमा सकते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, इसलिए ये नेतृत्व वाले पदों पर जल्दी पहुंचते हैं। नौकरी में ये लोग बॉस की तरह काम करना पसंद करते हैं।

ये कारोबार रह सकते हैं शुभ

वहीं अगर कारोबार की बात करें तो ये लोग खासकर स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, रियल एस्टेट और फैशन से जुड़े कारोबार में इन्हें लाभ मिल सकता है। ये लोग नई योजनाएं बनाने और उन्हें सफल करने में माहिर माने जाते हैं।लव लाइफ में मूलांक 1 वाले लोग बेहद रोमांटिक और ईमानदार माने जाते हैं। ये अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इनका स्वभाव थोड़ा हावी रहने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में कभी-कभी मतभेद भी हो जाते हैं। यदि ये लोग अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें तो रिश्ते मजबूत बने रहते हैं।

ऐसी रह सकती सेहत

सेहत की बात करें तो मूलांक 1 वालों को सिरदर्द, आंखों से जुड़ी समस्या, ब्लड प्रेशर और तनाव जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। काम का ज्यादा दबाव लेने की आदत इनके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।

मूलांक 1 वालों के लिए शुभ बातें

मूलांक 1 वालों के लिए रविवार का दिन शुभ माना जाता है। वहीं सुनहरा, नारंगी और पीला रंग इनके लिए लाभकारी माना जाता है। सूर्य देव की उपासना करना और नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना इनके लिए शुभ फलदायी हो सकता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।