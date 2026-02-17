Mulank 1 People Personality: वैदिक ज्योतिष में जैसे व्यक्ति कुंडली में स्थित ग्रहों के विश्लेषण के आधार पर फलित किया जाता है। वैसे ही अंक शास्त्र में व्यक्ति की जन्मतिथि, भाग्यांक और मूलांक के आधार पर फलित किया जाता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 1 के बारे में, इस अंक पर ग्रहों के राजा सूर्य देव का आधिपत्य होता है। मतलब जिन लोगों का जन्म महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 1 बनता है। इस मूलांक से जुड़े लोग आत्मविश्वासी और दूरदर्शी होते हैं। साथ ही इनके अंदर जन्मजात नेतृत्व के गुण होते हैं। ये लोग किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों को स्वतंत्रता पसंद होती है। जानिए और क्या खासियत है इन मूलांक के लोगों में…

होती है लीडरशिप क्वालिटी

मूलांक 1 जुड़े लोगों पर सूर्य देव का प्रभाव होता है। इसलिए ये लोग जिंदगी को राजाओ की तरह जीना पसंद करते हैं। साथ ही ये लोग स्वाभिमानी होते हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, जिससे इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। साथ ही इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। इसके अलावा ये काफी जिद्दी भी होते हैं। इन लोगों का परिवार में दबदवा होता है। साथ ही इनकी ये चाहत होती है कि परिवार के लोग इनकी बात मानें और इनसे सलाह लें।

मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की होती है प्राप्ति

मूलांक 1 वाले लोगों को जीवन में खूब मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। साथ ही ये लोग विपरीत परिस्थिति में भी शांत बने रहते हैं और स्थिति को समझकर डिसीजन लेते हैं। ये लोग ये अपने रिश्ते पूरी ईमानदारी, वफादारी और समर्पण से निभाते हैं। ये लोग आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन इन्हें तार्किक लोगों का साथ पसंद होता है। साथ ही ये लोग जीवन में सभी भौतिक सुख पाते हैं।

इन क्षेत्रों में कमाते हैं खूब नाम और पैसा

ये लोग राजनीति के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सकते हैं। साथ ही अच्छे इंफ्लूएंसर, लेखक बन सकते हैं। वहीं मैनेटमेंट के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के उपकरण, सोना-चांदी, लकड़ी, दवाइयां और ठेकेदारी का व्यवसाय इनके लिए अनुकूल होता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।










