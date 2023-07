Muharram 2023 Date: 20 जुलाई से मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू, जानें यौम-ए-आशूरा के बारे में सबकुछ

Muharram 2023 Date: इस साल मुहर्रम का माह 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे इस्लाम का नया साल का पहला माह माना जाता है। जानिए यौम-ए-अशूरा के बारे में।

इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना मुहर्रम है। जानिए यौम-ए-आशूरा और ताजिया के बारे में सबकुछ (PC- FREEPIK)

