June Horoscope 2023: जून माह में इन 5 राशियों का चमक सकता है भाग्य, वहीं ये रहें संभलकर, जानिए मासिक राशिफल

June Horoscope 2023: जून माह में कई ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। जानिए राशि के अनुसार कैसा बीतेगा आपका जून माह।

June Horoscope 2023: प्रसिद्ध ज्योतिषी,पंडित जगन्नाथ गुरुजी से जानिए राशि के अनुसार जून माह किसके लिए होगा शुभ साबित और किन्हें थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है।

June Horoscope 2023: अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल का छठा माह जून होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जून माह हर राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है, क्योंकि इस माह बुध और सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके साथ बुध अस्त और शनि कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। ग्रह और नक्षत्रों की चाल की लिहाज से यह माह कई राशियों के लिए चुनौती भरा, तो कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकता है। बता दें कि जून माह का आरंभ चित्रा नक्षत्र में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ हो रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 7 जून को बुध का वृषभ राशि में और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि गोचर कर रहे हैं। इसके बाद 17 जून को शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और ग्रहों के राजकुमार 19 जून को वृषभ राशि में होंगे। प्रत्येक राशि चिन्ह आत्म-खोज, प्रेम और पूर्ति की एक अनूठी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध ज्योतिषी,पंडित जगन्नाथ गुरुजी से जानिए जून माह किन राशियों के लिए होगा अच्छा और किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। इसके साथ ही जानिए राशिनुसार जानिए शुभ रंग और शुभ अंक। मेष राशि (21 मार्च – 19 अप्रैल) जून में उग्र मेष राशि के जातक रोमांच की पुकार को गले लगाएं और अपनी असीम ऊर्जा को आपको रोमांचकारी अनुभवों में ले जाने दें। नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है और आपके सपनों का अथक पीछा उल्लेखनीय उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और निर्भयता से अज्ञात क्षेत्रों में कदम रखें। ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो रहा है, आपके जीवन के हर पहलू में सफलता की चिंगारी जला रहा है। अनुकूल अंक: 03

अनुकूल रंग: हरा वृषभ राशि (20 अप्रैल – 20 मई) जून आपको आत्म-खोज की गहन यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करता है। परिवर्तन को गले लगाओ और अपने दृढ़ संकल्प को परिवर्तनकारी अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन करने की अनुमति दो। जैसे ही आप अपने मूल्यों को अपने कार्यों के साथ संरेखित करते हैं। नई स्पष्टता और उद्देश्य प्रस्फुटित होंगे। इस संरेखण से उभरने वाले आनंद और व्यक्तिगत विकास से भरे सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को देखें। Also Read June 2023 Festival Calendar: निर्जला एकादशी से लेकर वट पूर्णिमा तक, देखें जून में पड़ने वाले तीज-त्‍योहारों के पूरी लिस्ट अनुकूल संख्या: 12

अनुकूल रंग: नारंगी मिथुन राशि (21 मई – 20 जून) जून आपके लिए जीवंत ऊर्जा के साथ नृत्य करता है। आपसे जीवन की टेपेस्ट्री का पता लगाने का आग्रह करता है। अपने बहुमुखी स्वभाव को अपनाएं और जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनने दें। रोमांचक अवसरों की प्रचुरता के बीच फोकस बनाए रखें और अपनी गतिशील ऊर्जा को सार्थक प्रयासों की ओर मोड़ें। जैसे ही आप नए अनुभवों के द्वार खोलते हैं। सफलता और पूर्ति का इंतजार होता है। अनुकूल संख्या: 21

अनुकूल रंग: पीला कर्क राशि (21 जून – 22 जुलाई) जून के कोमल दुलार में, गहन भावनात्मक विकास और उपचार की क्षमता रखता है। अतीत के बोझ को छोड़ दें और क्षमा करने की कोशिश करें। अपनी भावनात्मक भलाई का पोषण करें। स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें और भेद्यता को गले लगाएँ। वास्तविक संबंधों के जादू पर भरोसा करें क्योंकि आपका दिल प्यार, आनंद और गहन शांति से चमकता है। Also Read Monthly Love Horoscope June 2023: मेष सहित इन राशियों की लव लाइफ में आ सकती हैं खटास, जानिए सभी राशियों का मासिक राशिफल अनुकूल संख्या: 15

अनुकूल रंग: गुलाबी सिंह राशि (23 जुलाई – 22 अगस्त) जैसे ही सूरज चमकदार जून के लिए मंच तैयार करता है। आपकी करिश्माई उपस्थिति केंद्र में आ जाती है। वास्तविक विनम्रता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता को संतुलित करते हुए अपने आत्मविश्वास को चमकने दें। रचनात्मक प्रतिभाओं के माध्यम से अपना असली सार व्यक्त करें और दूसरों को दयालुता से ऊपर उठाएं। गहरे और सार्थक संबंध बनाएं क्योंकि आपकी जीवंत भावना दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ती है। अनुकूल अंक: 07

अनुकूल रंग: सफेद कन्या राशि (23 अगस्त – 22 सितंबर) जून व्यक्तिगत विकास और आत्म-सुधार को प्रोत्साहित करते हुए सावधानीपूर्वक रहने की जरूरत है। विस्तार पर आपका ध्यान आपको सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन आत्म-आलोचना और अनावश्यक तनाव से सावधान रहें। पूर्णता पर प्रगति को गले लगाओ और सामंजस्यपूर्ण कार्य-जीवन संतुलन की तलाश करो। आत्म-देखभाल को प्राथमिकता दें और अपनी भलाई और रिश्तों का पोषण करें। सद्भाव की स्थिति को अनलॉक करें जो अपेक्षाओं से परे हो। अनुकूल संख्या: 20

अनुकूल रंग: नीला तुला राशि (23 सितंबर – 22 अक्टूबर) इस राशि के जातक अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप आत्मविश्वास से भरे विकल्प चुनें। दूसरों को परेशान करने का डर छोड़ दें और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपनी सहज कूटनीति को अपनाएं। अपने आप को सुंदरता से घेरें और एक नए संतुलन की खोज करें जो आपके जीवन के हर पहलू में शांति और अनुग्रह को विकीर्ण करता है। अनुकूल संख्या: 24

अनुकूल रंग: बैंगनी वृश्चिक राशि (23 अक्टूबर – 21 नवंबर) जुनूनी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माह काफी खास हो सकता है। अपने संबंधों को गहरा करने के लिए सशक्त बन सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को खुले तौर पर साझा करें, गोपनीयता का पर्दा हटा दें। प्रामाणिकता विश्वास और समझ पर बने अटूट बंधन को बढ़ावा देती है। वास्तविक अंतरंगता की इच्छा के साथ अपने रहस्यमय स्वभाव को संतुलित करें और जुनून, वफादारी और गहन भावनात्मक गहराई के साथ खिलते रिश्तों को देखें। अनुकूल संख्या: 17

अनुकूल रंग: भूरा धनु राशि (22 नवंबर – 21 दिसंबर) जून आपको आत्म-खोज और विस्तार की एक रोमांचक यात्रा पर आमंत्रित करता है। साहस की पुकार को अपनाएं और अपनी मुक्त आत्मा को उड़ने दें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें क्योंकि आप आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से नए क्षितिज तलाशते हैं। अपने जीवन को आनंद और पूर्णता के जीवंत रंगों से रंगते हुए, हर अनुभव में ज्ञान और विकास पाएं। अनुकूल अंक: 05

अनुकूल रंग: मैरून मकर राशि (22 दिसंबर – 19 जनवरी) महत्वाकांक्षी मकर राशि काम और खेल के बीच संतुलन सामंजस्य बैठाने में कामयाब हो सकते हैं। जबकि सफलता के लिए आपका अभियान सराहनीय है। आराम और कायाकल्प के लिए जगह बनाना याद रखें। सादगी की सुंदरता को अपनाएं और जीवन के छोटे-छोटे सुखों का आनंद लें। अपनी भलाई का पोषण करें और अपने व्यक्तिगत संबंधों की ओर रुख करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामंजस्य खोजें।

अनुकूल संख्या: 29

अनुकूल रंग: क्रीम कुंभ राशि (20 जनवरी – 18 फरवरी) जून आपकी आत्मा के जल को प्रवाहित करता है। आपको भावनाओं के दायरे में गहराई तक गोता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। अपनी भेद्यता को गले लगाओ और अपने आप को अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति दो। भावनात्मक जागरूकता पैदा करें और प्रामाणिक कनेक्शन बनाने के लिए अपने दिल को खोलें जो आपकी आत्मा को पोषित करे। इस महीने प्रामाणिकता के तट पर प्यार, समझ और व्यक्तिगत विकास आपका इंतजार कर रहा है। अनुकूल संख्या: 25

अनुकूल रंग: लाल मीन राशि (19 फरवरी – 20 मार्च) जून की ईथर ऊर्जा के रूप में आप अपने आत्म-देखभाल और उपचार पर ध्यान देने की जरूरत है। आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति के क्षणों में पीछे हटें। कल्पना की शक्ति का उपयोग करें, वास्तविकता का सामना करें और चुनौतियों का सामना करें। संतुलन की सुंदरता को अपनाएं। अपने जीवन में शांति और स्पष्टता पाएं। बहुतायत, प्रेम और आध्यात्मिक विकास से भरे भविष्य की ओर आपका मार्गदर्शन करते हुए अपने सपनों को वास्तविकता के साथ जोड़ने की अनुमति दें। अनुकूल संख्या: 11

अनुकूल रंग: सुनहरा

