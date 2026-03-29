Monthly Horoscope April 2026 (मासिक राशिफल अप्रैल 2026): फ्यूचर पंचांग के अनुसार अप्रैल के महीने में कई ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और कई ग्रहों के संयोग से राजयोग का निर्माण होगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के हो जाएंगे और वह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 19 अप्रैल को धन के दाता शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। साथ ही वा 11 अप्रैल को कर्मफल दाता शनि देव उदय होंगे। साथ ही 11 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि और 30 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वह मीन, सूर्य और बुध के साथ युति करेंगे।

वहीं इस महीने 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ मिलकर मंगलादित्य राजयोग बनाएंगे। साथ ही 11 अप्रैल को बुध के मीन राशि में गोचर करने से सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनेगा। वहीं 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में जाने से शुक्र के साथ मिलकर शुक्रादित्य योग बनेगा। वहीं अंत में शुक्र 19 अप्रैल को अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश कर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में इन राजयोगों और ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं अप्रैल का मासिक राशिफल…

11 अप्रैल से धनु, मिथुन और मीन राशि के जातकों को मिल सकता है किस्मत का साथ, व्यापार के दाता बुध ग्रह बनाएंगे नीचभंग राजयोग

मेष राशि मासिक राशिफल (Aries Monthly Horoscope)

इस महीने मेष राशि वालों के लिए शुक्र का धन भाव में प्रभाव आर्थिक उन्नति के संकेत दे रहा है। साथ ही मालव्य योग के कारण धन, संपत्ति और विलासिता के साधनों में वृद्धि हो सकती है। मंगलादित्य योग आपके अंदर साहस, नेतृत्व और निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे करियर में नए अवसर मिलेंगे। हालांकि सूर्य-मंगल का प्रभाव कभी-कभी जल्दबाजी और आक्रामकता भी बढ़ा सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। आर्थिक लाभ के साथ खर्च भी तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी रहेगा।

वृषभ राशि मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope)

आपकी राशि में शुक्र का गोचर मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो जीवन में आकर्षण, व्यक्तित्व और सफलता को चरम पर ले जा सकता है। यह समय आपके लिए पर्सनल ब्रांडिंग, करियर ग्रोथ और रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुकादित्य योग आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा, लेकिन अधिक आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार में बदल सकता है। अत्यधिक आराम और भोग-विलास की प्रवृत्ति आपके लक्ष्यों से भटका सकती है।

मिथुन राशि मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope)

बुधादित्य राजयोग आपके लिए इस महीने बुद्धि, संवाद और रणनीति को मजबूत करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और विदेश या मल्टीनेशनल कार्यों से लाभ मिलेगा। यह योग आपको नई सोच और विश्लेषण क्षमता देता है, लेकिन साथ ही अधिक सोच-विचार और ओवरएनालिसिस मानसिक तनाव भी दे सकता है। खर्चों में वृद्धि और अनावश्यक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं।

कर्क राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

कर्क राशि के लिए यह महीना नेटवर्किंग और सामाजिक विस्तार का रहेगा। शुकादित्य योग आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाकर आपको नए अवसर दिला सकता है। मालव्य योग मित्रों के माध्यम से आर्थिक लाभ भी दे सकता है। हालांकि सूर्य का प्रभाव मित्रों के साथ अहंकार टकराव या गलतफहमी पैदा कर सकता है। आय बढ़ेगी लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ेंगे।

सिंह राशि मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय करियर और प्रतिष्ठा में वृद्धि का है। मंगलादित्य योग आपके कर्मभाव को सक्रिय कर आपको नेतृत्व के अवसर देगा, जिससे सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। शुकादित्य योग आपको उच्च पद और मान-सम्मान दिला सकता है। लेकिन सूर्य और मंगल का प्रभाव कभी-कभी क्रोध, अधीरता और वरिष्ठों से टकराव का कारण बन सकता है।

कन्या राशि मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope)

कन्या राशि के लिए बुधादित्य योग भाग्य भाव को मजबूत कर रहा है, जिससे भाग्य का सहयोग और ज्ञान में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और यात्राओं में सफलता मिल सकती है। यह समय आपको आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से आगे बढ़ाएगा। लेकिन योजनाओं में देरी, कागजी कार्यों में बाधा और निर्णय लेने में असमंजस भी उत्पन्न हो सकता है।

तुला राशि मासिक राशिफल (Libra Monthly Horoscope)

तुला राशि के लिए शुक्र का प्रभाव गहराई में जाकर रिसर्च, रहस्य और अचानक लाभ से जुड़ा रहेगा। मालव्य योग आर्थिक लाभ दे सकता है, लेकिन यह लाभ स्थिर नहीं रहेगा। शुकादित्य योग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, लेकिन अचानक खर्च, स्वास्थ्य समस्याएं और तनाव भी दे सकता है। यह समय परिवर्तन का है, जो सकारात्मक भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी।

वृश्चिक राशि मासिक राशिफल (Scorpio Monthly Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए यह महीना साझेदारी और रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है। शुकादित्य और मंगलादित्य योग विवाह, बिजनेस पार्टनरशिप और नए समझौतों में लाभ देंगे। आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं और जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। हालांकि सूर्य और मंगल का प्रभाव रिश्तों में अहंकार और वाद-विवाद भी बढ़ा सकता है।

धनु राशि मासिक राशिफल (Sagittarius Monthly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह समय काम और स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मंगलादित्य योग आपको ऊर्जा और कार्यक्षमता देगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे। शुकादित्य योग कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत करेगा। लेकिन अधिक काम का दबाव, थकान और स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

मकर राशि मासिक राशिफल (Capricorn Monthly Horoscope)

मकर राशि के लिए शुक्र का प्रभाव प्रेम, रचनात्मकता और संतान सुख को बढ़ाएगा। मालव्य योग आपको कला, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड में सफलता दिला सकता है। बुधादित्य योग शिक्षा और बुद्धि को मजबूत करेगा। हालांकि प्रेम संबंधों में गलतफहमी, भावनात्मक असंतुलन और निर्णय में जल्दबाजी समस्या पैदा कर सकती है।

कुंभ राशि मासिक राशिफल (Aquarius Monthly Horoscope)

कुंभ राशि के लिए यह समय घर-परिवार और संपत्ति से जुड़ा रहेगा। मालव्य योग घर में सुख-सुविधाएं बढ़ाएगा और संपत्ति के योग बना सकता है। शुकादित्य योग पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। लेकिन घर में मतभेद, मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता भी देखने को मिल सकती है।

मीन राशि मासिक राशिफल (Pisces Monthly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए बुधादित्य योग संचार, व्यापार और कौशल को मजबूत करेगा। यह समय छोटे व्यापार, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आपकी वाणी और सोच लोगों को प्रभावित करेगी। हालांकि गलतफहमी, जल्दबाजी में बोले गए शब्द और रिश्तों में दूरी भी आ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।