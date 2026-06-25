घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ मनी प्लांट को वास्तु शास्त्र में भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सही दिशा और उचित देखभाल के साथ लगाया गया मनी प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक उन्नति और सुख-समृद्धि को आकर्षित करता है। हालांकि वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि मनी प्लांट से जुड़े कुछ नियमों की अनदेखी करने पर इसके शुभ परिणाम कम हो सकते हैं। आइए जानते हैं मनी प्लांट लगाने की सही दिशा और वास्तु के 7 जरूरी नियम…

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मनी प्लांट लगाने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर की दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा भगवान गणेश और शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है, जो धन, वैभव और समृद्धि के कारक हैं। इस दिशा में रखा गया मनी प्लांट आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक माना जाता है।

मनी प्लांट से जुड़े 7 जरूरी वास्तु नियम

दक्षिण-पूर्व दिशा में ही लगाएं

मनी प्लांट को आग्नेय कोण में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और धन लाभ के योग मजबूत होते हैं।

उत्तर-पूर्व दिशा से बचें

वास्तु के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में मनी प्लांट रखना शुभ नहीं माना जाता। इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं।

बेल को जमीन पर न फैलने दें

मनी प्लांट की बेल हमेशा ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। इसे जमीन पर फैलने देना वास्तु में शुभ नहीं माना जाता।

सूखी और पीली पत्तियां तुरंत हटाएं

यदि पौधे की पत्तियां पीली या सूखी हो जाएं तो उन्हें तुरंत काट दें। सूखी पत्तियां नकारात्मक ऊर्जा का संकेत मानी जाती हैं।

रोज रूप से पानी दें

मनी प्लांट को स्वस्थ रखना जरूरी है। सूखा या मुरझाया हुआ पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है।

घर के अंदर लगाना बेहतर

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार मनी प्लांट को घर के अंदर या बालकनी में रखना अधिक शुभ माना जाता है, जहां इसे पर्याप्त रोशनी मिल सके।

किसी को मनी प्लांट न दें

कई वास्तु मान्यताओं में माना जाता है कि अपने घर का मनी प्लांट किसी अन्य व्यक्ति को देने से सुख- समृद्धि प्रभावित हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक वास्तुशास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं पर आधारित है। इसके शुभ-अशुभ प्रभावों के संबंध में विभिन्न मत और व्याख्याएं प्रचलित हैं। वास्तु नियमों को आस्था और परंपरा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के निर्माण, वास्तु परिवर्तन या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले योग्य वास्तु विशेषज्ञ, वास्तुकार या संबंधित पेशेवर से सलाह अवश्य लें।