सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। वहीं आपको बता दें कि मोहिनी एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन का विधान भी बताया गया है। तुलसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। वहीं ज्योतिष में कुछ उपायों का वर्णन किया गया है। जिनको मोक्षदा एकादशी पर करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। साथ ही सुख- समृद्धि का वास बना रह सकता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में…

मोहिनी एकादशी पर भद्रा का साया, बस इतनी देर का है पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए नियम, मंत्र और आरती

मोहनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े खास उपाय

1- तुलसी जी पर जल करें अर्पित

मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं।

तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनैलिटी और करियर- कारोबार के बारे में सबकुछ

2- तुलसी जी के पास करें दीपक प्रज्वलित

शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है और घर में धन-धान्य भरा रह सकता है।

3- भगवान विष्णु को तुलसी दल करें अर्पित

इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इससे पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है।

4- तुलसी मां की करें परिक्रमा

तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करने से पापों का नाश हो सकता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

5- तुलसी मां का करें 16 श्रृंगार

मोहनी एकादशी के दिन माता तुलसी की चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और उनका 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रह सकती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।