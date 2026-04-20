हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है, जिसमें उन्होंने देवताओं को अमृत प्रदान कर असुरों पर विजय दिलाई थी। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस साल मोहनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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मोहिनी एकादशी तिथि 2026 (Mohini ekadashi kab hai)

एकादशी तिथि प्रारंभ- 26 अप्रैल 2026 को शाम 06:05 बजे से

एकादशी तिथि समाप्त- 27 अप्रैल 2026 को शाम 06:14 बजे तक

हिंदू धर्म में उदयातिथि को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल, सोमवार को रखा जाएगा।

मोहिनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त

पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त: सुबह 09:02 से दोपहर 10:40 तक (शुभ चौघड़िया)

मोहिनी एकादशी व्रत के नियम

एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। इसलिए दशमी की रात को प्याज, लहसुन और भारी भोजन का त्याग करें। साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करना चाहिए। दिनभर भगवान का ध्यान, भजन-कीर्तन और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। व्रती को क्रोध, झूठ और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधिपूर्वक पारण करके व्रत पूर्ण किया जाता है।

मोहिनी एकादशी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही यह व्रत विशेष रूप से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाभकारी माना गया है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व की जानकारी सामान्य मान्यताओं, पंचांग और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। विनायक चतुर्थी का समय और विधि अलग-अलग क्षेत्रों या परंपराओं में भिन्न हो सकती है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता या सटीक परिणामों का कोई दावा नहीं करता है। किसी भी त्योहार की तिथि या पूजा विधि के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने क्षेत्र के विद्वान ज्योतिषी या पुरोहित से परामर्श अवश्य लें।