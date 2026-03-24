Budh Gochar April 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ- साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अप्रैल में ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे है। बुध ग्रह गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में प्रवेश करेंगे।

हिन्दू ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्र का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध ग्रह के गोचर से यह सेक्टर भी प्रभावित होंगे। साथ ही बुध के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। वहीं वृष, कुंभ और कन्या राशि के जातकों पर विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार और बुद्धि के दाता बुध ग्रह 11 अप्रैल को मेष राशि निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जिससे वृष, कुंभ और कन्या राशि के जातकों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। करियर में भी तरक्की के योग बनेंगे और व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी। यदि आप शेयर बाजार या किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो 11 अप्रैल के बाद का समय आपके पक्ष में रहे सकता है। लेकिन निवेश करने समय थोड़ा सावधानी बरतें। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकते हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी वाहवाही हो सकती है और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

वहीं इस समय परिवारीजनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही आपकी वाणी प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे लोग इंप्रेस होंगे। लेकिन इस समय किसी को धन उधार देने से बचें। साथ ही जो धन आपका फंसा हुआ है उसको निकालने का प्रयास करें।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन शुभ फलदायी रह सकता है, क्योंकि बुध इस राशि के स्वामी भी हैं। साथ ही बुध ग्रह आपकी गोचर कुंडली से सप्तम भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होने के योग हैं। करियर में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं।

साथ ही इस अवधि में आपको पार्टनरशिप के काम में लाभ मिल सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों का दांपत्य जीवन अच्छा रह सकता है। वहीं आपकी कार्यकरने की शैली में निखार देखने को मिल सकता है। लेकिन इस समय थोड़ा सेहत का ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।