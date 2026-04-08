वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके अपने मित्र और शत्रु ग्रह के साथ युति का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। साथ ही यह संंयोग किसी के लिए नकारात्मक रहता है तो किसी के लिए सकारात्मक। फ्यूचर पंचांग अनुसार 11 अप्रैल को बुद्धि और व्यापार के दाता बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करके जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही कर्मफल दाता शनि देव विराजमान हैं। शनि देव लगभग 30 साल बाद मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। इसलिए 30 साल बाद शनि औऱ बुध का संयोग मीन राशि में बनने जा रहा है।

आपको बता दें कि शनि देव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है। वहीं बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, वाणी, व्यापार, अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, चतुरता और मित्र का कारक माना जाता है। ऐसे में शनि देव और बुध देव के संयोग बनने से इन सेक्टरों पर तो खास प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन 12 राशियों पर भी इस संयोग का प्रभाव पढ़ेगा। वहीं धनु, वृष मिथुन राशि के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इन लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह रात को 1 बजकर 16 मिनट पर अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां वह शनि देव के साथ युति बनाएंगे। इस संयोग का सकारात्मक प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति मेहनती, धैर्यवान और रणनीतिक बनता है। करियर और व्यापार में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सफलता मिलने लगती है। वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कभी-कभी यह संयोग मानसिक दबाव और जरूरत से ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है। व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को लेकर भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

आप लोगों के लिए शनि और बुध का संयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए धनु राशि वालों के लिए यह योग करियर और आर्थिक मामलों में मजबूती लेकर आ सकता है। साथ ही लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं इस समय आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

हालांकि इस दौरान आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है और परिणाम थोड़ी देरी से मिल सकते हैं। वहीं इस दौरान किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए सोच- समझकर फैसला करें।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए शनि और बुध का संयोग निवेश और इनकम के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी गोचर कुंडली से 11वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है और परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत बन सकते हैं। वहीं इस समय व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है। साथ ही कोई बड़ी व्यवसायिक डील हो सकती है।

लेकिन इस दौरान खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है और रिश्तों में गलतफहमी से बचना जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए शनि और बुध का योग बेहद खास साबित हो सकता है क्योंकि बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं। साथ ही यह योग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। बिजनेस में विस्तार के योग बन रहे हैं। वहीं इस समय इनकम के नए स्त्रोत बन सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

हालांकि, इस दौरान आपका मानसिक दबाव बढ़ सकता है और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।