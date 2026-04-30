वैदिक ज्योतिष अनुसार मई का महीने ग्रह- नक्षत्रों के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस महीने 6 बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं। साथ ही कई ग्रहों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 मई को ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जिससे रूचक राजयोग बनेगा। साथ ही महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा। वहीं चंद्रमा और गुरु के मिलन से गजकेसरी राजयोग बनेगा।

साथ ही 14 मई तक शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृष में संचऱण करके मालव्य राजयोग बनाएंगे। वहीं 29 मई को बुध अपनी ही राशि में आकर भद्र राजयोग बनाएंगे। साथ ही शुक्र और बुध के संयोग से लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी निर्माण होगा। ऐसे करके 6 राजयोग मई के महीने में बनेंगे। जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। यह फलित चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं राजयोग का 12 राशियों पर प्रभाव…

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6 राजयोग का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि में बन रहे बुधादित्य और रूचक राजयोग आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, साथ ही सरकारी कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। निवेश से लाभ संभावना बन रही हैं।

6 राजयोग का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

मालव्य राजयोग आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि, वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और व्यापार में नई डील मिल सकती है।

6 राजयोग का मिथुन राशि पर प्रभाव (Mithun Zodiac)

लक्ष्मी नारायण और भद्र राजयोग आपकी राशि में बन रहे हैं, जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है। अचानक धन लाभ, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी।

6 राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

आपकी राशि से रूचक राजयोग और बुधादित्य राजयोग कर्म भाव पर बन रहे हैं। इसलिए इस समय काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है लेकिन राजयोग का असर आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। वहीं आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है।

6 राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग आपकी राशि से इनकम भाव पर बनेगा। वहीं रूचक और बुधादित्य राजयोग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बनेंगे। इसलिए दोस्तों और नेटवर्किंग से लाभ मिल सकता है। बड़े लोगों से संपर्क बनेगा जो भविष्य में करियर ग्रोथ में मदद करेंगे। आय में वृद्धि के संकेत हैं। वहीं देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

6 राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Kanya Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली में लक्ष्मी नारायण और भद्र राजयोग कर्म भाव पर बन रहे हैं। इसलिए करियर में उन्नति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

6 राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

मई के महीने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के योग बन सकते हैं।

6 राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव पर बनेंगे। इसलिए इस महीने थोड़ी सावधानी की जरूरत है। अचानक खर्च या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। निवेश सोच-समझकर करें।

6 राजयोग का धनु राशि पर प्रभाव (Dhanu Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली में रूचक और बुधादित्य राजयोग पंचम भाव पर बनेंगे। साथ ही भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग सप्तम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए वैवाहिक जीवन में मधुरता आने के संकेत हैं। पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है। व्यापार में नई साझेदारी फायदेमंद साबित हो सकती है।

6 राजयोग का मकर राशि पर प्रभाव (Makar Zodiac)

आपकी राशि से रूचक और बुधादित्य राजयोग चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है। वहीं कार्यस्थल पर सम्मान मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होने के संकत है और दिनचर्या बेहतर बनेगी।

6 राजयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Kumbh Zodiac)

लक्ष्मी नारायण और भद्र राजयोग आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव पर बने जा रहे हैं। इसिलए इस दौरान रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

6 राजयोग का मीन राशि पर प्रभाव (Meen Zodiac)

आपक राशि से बुधादित्य और रूचक राजयोग धन भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।