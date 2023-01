Mauni Amavasya 2023: तीस साल बाद शनिवार को मौनी अमावस्या पर बन रहा है विशेष संयोग, वर्षों बाद बनेगा ऐसा योग

Mauni Amavasya Shubh Muhurt And Tithi: वैदिक पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या 21 जनवरी को मनाई जाएगी।

Mauni Amavasya 2023: मौनी अमावस्या और महत्व (Image: Canva)

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram